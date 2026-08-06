Inter, brutto colpo per Bisseck: contusione alla testa

Nel finale dell'amichevole tra Milan e Inter, Yann Aurel Bisseck ha subito una contusione alla testa a seguito di uno scontro aereo con Pervis Estupinan. Il difensore nerazzurro è stato aiutato ad uscire dal campo e le sue condizioni andranno rivalutate nei prossimi giorni. Nel frattempo il tedesco rassicura sui social: "Sono vivo, grazie per i messaggi"

L'Inter ha pareggiato 1-1 nel derby contro il Milan in amichevole. Un test estivo interessante, che però è terminato con un brutto scontro di gioco. Nel finale, infatti, Yann Aurel Bisseck ha subito un forte colpo alla testa in un impatto aereo con Pervis Estupinan. Il difensore tedesco ha subito una contusione ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco supportato dallo staff medico e a saltare le interviste post partita. Al termine dell'amichevole, l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu, parlando del classe 2000, ha confermato: "Ha subito una forte contusione alla testa". Le sue condizioni andranno rivalutate nei prossimi giorni.