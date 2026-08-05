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Napoli-Osasuna, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

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Terza amichevole per il Napoli di Allegri dopo la sconfitta con l'Arezzo e la vittoria con la Carrarese a Dimaro. A Castel di Sangro i partenopei sfidano l'Osasuna, prima volta contro per entrambe. Partita che potrete vedere su Sky Primafila con calcio d'inizio alle 18.30

MILAN-INTER 1-1 - JUVENTUS-CHELSEA 1-0

in evidenza

Le amichevoli del Napoli su Sky Primafila

La formazione ufficiale del Napoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Rrahmani, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Folorunsho; Politano, Hojlund, Giovane. All. Allegri.

LIVE

Intanto Gutierrez va al Bayer Leverkusen

Capitolo mercato: il Napoli è attivo sulle uscite: Miguel Gutierrez si trasferisce al Bayer Leverkusen a titolo definitivo per 30 milioni di euro

Napoli-Osasuna alle 18.30 a Castel di Sangro

Terza uscita in amichevole per il Napoli di Massimiliano Allegri, dopo le due a Dimaro contro Arezzo e Carrarese, i partenopei affrontano la prima avversaria internazionale. A Castel di Sangro, sede del secondo ritiro, arriva l'Osasuna. Prima volta in assoluto che le due squadre si affrontano. Calcio d'inizio alle ore 18.30

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