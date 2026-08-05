Napoli-Osasuna, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Terza amichevole per il Napoli di Allegri dopo la sconfitta con l'Arezzo e la vittoria con la Carrarese a Dimaro. A Castel di Sangro i partenopei sfidano l'Osasuna, prima volta contro per entrambe. Partita che potrete vedere su Sky Primafila con calcio d'inizio alle 18.30
in evidenza
Le amichevoli del Napoli su Sky Primafila
La formazione ufficiale del Napoli
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Rrahmani, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Folorunsho; Politano, Hojlund, Giovane. All. Allegri.
Intanto Gutierrez va al Bayer Leverkusen
Capitolo mercato: il Napoli è attivo sulle uscite: Miguel Gutierrez si trasferisce al Bayer Leverkusen a titolo definitivo per 30 milioni di euro
Napoli-Osasuna alle 18.30 a Castel di Sangro
Terza uscita in amichevole per il Napoli di Massimiliano Allegri, dopo le due a Dimaro contro Arezzo e Carrarese, i partenopei affrontano la prima avversaria internazionale. A Castel di Sangro, sede del secondo ritiro, arriva l'Osasuna. Prima volta in assoluto che le due squadre si affrontano. Calcio d'inizio alle ore 18.30