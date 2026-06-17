Il 17 giugno del 2001 la Roma vinceva il suo terzo e ultimo scudetto. Titolare in 33 di quelle 34 giornate (ne saltò una solo per squalifica), l'esterno francese fu uno dei segreti di quella vittoria, sia in campo che fuori. 25 anni dopo ci racconta in esclusiva alcuni aneddoti di quella stagione e alcuni segreti di quella squadra
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