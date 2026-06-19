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Igor Protti: la malattia, il legame con Livorno e la carriera

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Si è spento a 58 anni Protti, ex attaccante da oltre 250 gol in carriera. Soprannominato lo 'Zar', capocannoniere dalla Serie A alla C e straordinario bomber di provincia. Amatissimo a Bari, il trasferimento sfiorato all'Inter, l'ultimo '10' del Napoli a segnare in A dopo Maradona. Diventa mito a Livorno dove in coppia con Lucarelli scrive la storia amaranto. Un anno fa l'annuncio della malattia, che ha raccontato negli ultimi mesi di vita. Ripercorriamo la storia di Igor

ADDIO A PROTTI, L'ANNUNCIO DELLA FAMIGLIA

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