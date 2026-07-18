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Amichevoli Serie A, i risultati di oggi: Bologna sconfitto dall'Arminia Bielefeld

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Foto sito ufficiale Bologna

Esordio da dimenticare per il Bologna di Domenico Tedesco, che nella prima amichevole in vista della nuova stagione perde 4-0 contro i tedeschi dell'Arminia Bielefeld. Dopo un inizio choc con 3 gol subiti nella prima mezz'ora, la squadra rossoblù è stata costretta a giocare oltre un tempo in 10 per l'espulsione di Rowe (fallo di reazione). Oggi in campo anche Juventus, Torino e Udinese

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