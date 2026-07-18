Amichevoli Serie A, i risultati di oggi: Bologna sconfitto dall'Arminia Bielefeld
Esordio da dimenticare per il Bologna di Domenico Tedesco, che nella prima amichevole in vista della nuova stagione perde 4-0 contro i tedeschi dell'Arminia Bielefeld. Dopo un inizio choc con 3 gol subiti nella prima mezz'ora, la squadra rossoblù è stata costretta a giocare oltre un tempo in 10 per l'espulsione di Rowe (fallo di reazione). Oggi in campo anche Juventus, Torino e Udinese
- 8' e 14' Grodowski, 29' Worl, 90' Bauer
- BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina (46′ Happonen), Miranda (46′ Papazov), Helland (46′ Ilic), Casale (46′ Vitik), De Silvestri (46′ Zortea), Badori (46′ Cambiaghi), Pobega (46′ El Azzouzi), Dominguez (46′ Bernardeschi), Odgaard (46′ Orsolini), Rowe, Castro (46′ Dallinga). All. Tedesco
- ARMINIA BIELEFELD (4-1-4-1): Kersken, Bauer, Koudossou (60′ Hagmann), Schreck, Rochelt (60′ Kunze), Grodowski (60′ Kania), Momuluh (60′ Uldrikis), Grober (46′ Felix), Russo (60′ Wegener), Handwerker (60′ Schneider), Worl (46′ Boakye). All. Kirch
- Il Bologna ha dovuto giocare oltre un tempo in inferiorità numerica per l'espulsione di Jonathan Rowe al 40': l'inglese è stato punito dall'arbitro per un fallo di reazione sul risultato già di 0-3 per i tedeschi
- Ore 15.30 al Sankt Jakob-Park di Basilea (LIVE su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW)
- Ore 17.30 al Campo Sportivo Comunale Pineta di Pinzolo
- Ore 18 al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi a Monzello
- Ore 18 al centro sportivo Dino Bruseschi