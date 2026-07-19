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Inter: Pio Esposito fa gol in ritiro alla Milito, i compagni scherzano: "Bravo Diego"

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Sterzata e gol: il marchio di fabbrica di Diego Milito, come a Madrid in finale di Champions League 2010 contro il Bayern Monaco, fa parte anche del bagaglio tecnico di Pio Esposito. Il giovane attaccante dell'Inter e della Nazionale ha segnato proprio così durante uno degli allenamenti nel ritiro tedesco di Donaueschingen. I compagni si sono complimentati col sorriso, scomodando paragoni importanti: prima l'hanno chiamato "Principe" e poi "Harry Kane". Guarda il VIDEO

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