Sterzata e gol: il marchio di fabbrica di Diego Milito, come a Madrid in finale di Champions League 2010 contro il Bayern Monaco, fa parte anche del bagaglio tecnico di Pio Esposito. Il giovane attaccante dell'Inter e della Nazionale ha segnato proprio così durante uno degli allenamenti nel ritiro tedesco di Donaueschingen. I compagni si sono complimentati col sorriso, scomodando paragoni importanti: prima l'hanno chiamato "Principe" e poi "Harry Kane". Guarda il VIDEO

MKHITARYAN: "ABBIAMO OBIETTIVI AMBIZIOSI"