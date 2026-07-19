Mkhitaryan: "Questa Inter ha grandi ambizioni"

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Mkhitaryan e le ambizioni di questa Inter: "Rivincere lo scudetto e avanzare in Champions"

Serie A

Le parole del centrocampista dal ritiro tedesco dell'Inter: "Vogliamo fare meglio dell'anno scorso, rivincere quello che abbiamo vinto e in Champions andare più avanti possibile. Sono obiettivi difficili, ma comunque raggiungibili. Io sono qui per aiutare e, nonostante l'età, spero anche individualmente in una stagione migliore della scorsa"

"Le ambizioni sono grandi, vogliamo rivincere il campionato, la coppa, la Supercoppa e andare più avanti possibile in Champions. Sono obiettivi difficili, ma raggiungibili": lo dice Henrikh Mkhitaryan dal ritiro dell'Inter a Donaueschingen ai giornalisti presenti. 

"Non è detto che smetto nel 2027"

Mkhitaryan ha rinnovato per un anno il contratto con il club nerazzurro sicuro di poter dare ancora il suo apporto alla squadra: "Ho parlato con la società solo dopo la partita col Bologna e poi ho fatto le mie valutazioni. Ho pensato che posso giocare ancora un altro anno qui. Questo non vuol dire che smetterò dopo questa stagione. Dobbiamo essere concentrati su questo campionato, poi penseremo ai prossimi anni". 

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"Con Chivu siamo come una famiglia"

Resta la grande fiducia e stima nei confronti di Chivu che dovrà trasmettere ancora fame ai giocatori dopo i successi della passata stagione. "Ha già dimostrato lo scorso anno - spiega l'armeno - cosa può fare e di cosa è capace, noi gli diamo sostegno, siamo una famiglia e vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. Da parte mia, mi aspetto un Mkhitaryan migliore dello scorso anno, sono qui per aiutare i compagni e raggiungere gli obiettivi". 

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