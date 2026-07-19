Mkhitaryan: "Questa Inter ha grandi ambizioni"

Le parole del centrocampista dal ritiro tedesco dell'Inter: "Vogliamo fare meglio dell'anno scorso, rivincere quello che abbiamo vinto e in Champions andare più avanti possibile. Sono obiettivi difficili, ma comunque raggiungibili. Io sono qui per aiutare e, nonostante l'età, spero anche individualmente in una stagione migliore della scorsa"

"Le ambizioni sono grandi, vogliamo rivincere il campionato, la coppa, la Supercoppa e andare più avanti possibile in Champions. Sono obiettivi difficili, ma raggiungibili": lo dice Henrikh Mkhitaryan dal ritiro dell'Inter a Donaueschingen ai giornalisti presenti.

"Non è detto che smetto nel 2027" Mkhitaryan ha rinnovato per un anno il contratto con il club nerazzurro sicuro di poter dare ancora il suo apporto alla squadra: "Ho parlato con la società solo dopo la partita col Bologna e poi ho fatto le mie valutazioni. Ho pensato che posso giocare ancora un altro anno qui. Questo non vuol dire che smetterò dopo questa stagione. Dobbiamo essere concentrati su questo campionato, poi penseremo ai prossimi anni". Potrebbe interessarti Le amichevoli della Serie A dell'estate 2026