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Juventus, infortunio Ekhator: si attende esito degli esami

Serie A

Si conosceranno nelle prossime ore le condizioni di Jeff Ekhator, uscito per un problema muscolare alla coscia alla mezz’ora dell’amichevole giocata ideri dalla Juventus in Svizzera contro il Basilea. 

BASILEA-JUVENTUS, HIGHLIGHTS

C'è un po' di apprensione in casa Juventus per le condizioni di Jeff Ekhator. L'investimento per ora più oneroso del mercato bianconero si è fermato ieri dopo una mezz'ora nell'amichevole giocata in Svizzera contro il Basilea. E' uscito a seguito di un duro contrasto di gioco lamentando noie muscolari. In casa Juventus c'è la speranza che si tratti soltanto di una forte contusione e che il giovane attaccante possa tornare presto a disposizione. 

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