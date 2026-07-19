Juventus, infortunio Ekhator: si attende esito degli esami

C'è un po' di apprensione in casa Juventus per le condizioni di Jeff Ekhator. L'investimento per ora più oneroso del mercato bianconero si è fermato ieri dopo una mezz'ora nell'amichevole giocata in Svizzera contro il Basilea. E' uscito a seguito di un duro contrasto di gioco lamentando noie muscolari. In casa Juventus c'è la speranza che si tratti soltanto di una forte contusione e che il giovane attaccante possa tornare presto a disposizione.

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