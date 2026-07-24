Prima amichevole stagionale per il Milan che venerdì 24 luglio è partito alla volta di Glasgow dove sabato 25 alle ore 16 affronterà il Celtic. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, e in streaming su NOW (telecronaca di Federico Zanon). Tanti i giovani aggregati in prima squadra e diversi assenti tra problemi fisici (Pietro Terracciano e Nkunku) e chi deve rientrare dai Mondiali (da Estupinan, tornato venerdì, a Maignan e Rabiot che torneranno il 12 agosto)

AMICHEVOLI, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND SU SKY