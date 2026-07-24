Milan, i convocati di Amorim per l'amichevole con il Celtic su Sky
Prima amichevole stagionale per il Milan che venerdì 24 luglio è partito alla volta di Glasgow dove sabato 25 alle ore 16 affronterà il Celtic. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, e in streaming su NOW (telecronaca di Federico Zanon). Tanti i giovani aggregati in prima squadra e diversi assenti tra problemi fisici (Pietro Terracciano e Nkunku) e chi deve rientrare dai Mondiali (da Estupinan, tornato venerdì, a Maignan e Rabiot che torneranno il 12 agosto)
- ZACHARY ATHEKAME
- DAVIDE BARTESAGHI
- MATTEO GABBIA
- MARIO GILA
- DAVID ODOGU
- STRAHINJA PAVLOVIC
- FILIPPO TERRACCIANO
- FIKAYO TOMORI
- CHRISTIAN COMOTTO
- YOUSSOUF FOFANA
- RUBEN LOFTUS-CHEEK
- YUNUS MUSAH
- SAMUELE RICCI
- FRANCESCO CAMARDA
- SAMUEL CHUKWUEZE
- PORTIERI: LEO BOUYER, MATTEO PITTARELLA, LORENZO TORRIANI
- DIFENSORI: BERKAY KARACA, VALERI VLADIMIROV
- CENTROCAMPISTI: ALPHADJO CISSÈ, YAHYA IDRISSI, SILVANO VOS
- ATTACCANTI: EMANUELE BORSANI, AURELIEN GUERNIER, ANDREJ KOSTIC, LORENZO OSSOLA
- ESTUPINAN (rientrato a Milanello il 24 luglio)
- P. TERRACCIANO (infortunato)
- NKUNKU (infortunato)
- GIMENEZ (rientrerà a Milanello il 29 luglio, distorsione alla caviglia)
- PULISIC (rientrerà a Milanello il 29 luglio, edema osseo tra tibia e perone)
- GONÇALO RAMOS (rientrerà il 29 luglio a Perth)
- LEAO (rientrerà il 29 luglio a Perth)
- DE WINTER (rientrerà il 2 agosto a Perth)
- JASHARI (rientrerà il 2 agosto a Perth)
- SAELEMAEKERS (rientrerà il 2 agosto a Perth)
- MAIGNAN (rientrerà il 12 agosto a Milanello)
- RABIOT (rientrerà il 12 agosto a Milanello)