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Franco Baresi, l'ultima uscita con Bergomi a San Siro per Milano-Cortina: il video

IL VIDEO

L'ultima uscita pubblica di Franco Baresi è stata lo scorso 6 febbraio 2026, in occasione della cerimonia di apertura di Milano-Cortina. L'ex capitano del Milan e lo storico amico e rivale dell'Inter, Beppe Bergomi, entrarono nello stadio di San Siro portando insieme la fiaccola olimpica, sulle note di "Nessun dorma" cantata da Bocelli. Uno dei momenti più emozionanti della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici: IL VIDEO

E' MORTO FRANCO BARESI: LE REAZIONI LIVE

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