Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Franco Baresi, il Milan: "Dobbiamo essere alla sua altezza, Baresi è per sempre"

6 per sempre

L'annuncio della morte di Franco Baresi è stato dato dal Milan, il club con cui il difensore ha fatto la storia del calcio: "Tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo". Qui la lettera e il ricordo del club

E' MORTO FRANCO BARESI: LE REAZIONI LIVE

"Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Chivu, marea di autografi per lui a Hong Kong

video

L'Inter ha iniziato la sua tournée asiatica a Hong Kong con un Chivu travolto dall'affetto dei...

Udinese, Bertola: "Russo e Zanoli mi sveglia"

risate in ritiro

Dormire è difficile quando c'è qualcuno al tuo fianco che russa. Lo deve sapere bene Alessandro...

Lecce, ds Trinchera: "Temiamo per Banda"

Serie A

"Ormai da due settimane non abbiamo più sue notizie, così come non ne hanno i suoi agenti....

Caso Volpato, il Sassuolo: "Esami esito negativo"

LA NOTA DEL CLUB

Si chiude il caso Volpato. Il Sassuolo ha richiesto un supplemento di test specifici al...

Roma, John Galantic nuovo Ceo del club

roma

Nuovo Ceo per la Roma: il club giallorosso ha nominato John Galantic, che già in passato aveva...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE