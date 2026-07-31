Ricordiamo Franco Baresi, leggenda del nostro calcio, con un momento molto significativo della sua storia recente. Era il 2021 quando presentò assieme a Federico Buffa la sua autobiografica 'Libero di sognare'. La sua carriera, il suo carattere, il suo esempio per i giovani e gli aneddoti su Berlusconi e Maradona E' MORTO FRANCO BARESI: LE REAZIONI LIVE

Il calcio e tutto lo sport italiano piangono Franco Baresi. Leggenda del Milan e della Nazionale, è morto all'età di 66 anni. Nel 2021, Baresi presentò insieme a Federico Buffa su Sky Sport "Libero di sognare", l'autobiografia del numero 6 - che indossò in rossonero e in azzurro - edita da Feltrinelli, tra successi e intime suggestioni, in un emozionante dialogo al Festivaletteratura di Mantova. Una carriera, quella di Franco Baresi, iniziata nella squadra dell'oratorio di Travagliato, fino agli incontri con Sacchi, Capello e gli impegni in Coppa dei Campioni e in Nazionale. A 17 anni esordì in Serie A e nella memoria degli amanti del calcio è lo storico capitano del Milan. Usando le parole di Werner Herzog, uno dei più grandi cineasti e intellettuali del Novecento, Buffa in quell'occasione disse: "Non c'è mai stato nessun altro calciatore che ha capito così bene fisicamente il concetto di spazio, mi piacerebbe davvero nel fare i miei film essere uno che riesce a capire il cuore dell'uomo e gli spazi come l'Amazzonia, proprio come Baresi ha capito il gioco".

Baresi, dai primi calci al pallone agli aneddoti su Berlusconi e Maradona L'incontro svelò aneddoti curiosi, dell’infanzia, dai primi calci tirati al pallone con i fratelli e ne ripercorre la carriera e gli incontri che hanno contribuito a renderla tale, come Maradona e Berlusconi. “Gli anni '80-'90: nasceva il Milan di Sacchi e il Napoli era l'avversario più difficile, più ostico e Maradona... Ma è stato straordinario, perché lui dimostrava sempre... non si lamentava per le botte che prendeva, ma poi si muoveva e aveva sempre una parola per la squadra, per il compagno. Questo è stato un leader importante", disse Baresi di Maradona. "Berlusconi è stato straordinario - raccontò invece dello storico presidente dle Milan - perché quando è arrivato al Milan subito aveva in mente qualcosa di non normale. Infatti, lui cercava sempre di parlarci, di trasmetterci che voleva vincere, ma voleva emozionare. Voleva vincere, ma voleva fare qualcosa di diverso".