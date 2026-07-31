È morto Franco Baresi, leggenda del calcio italiano: aveva 66 anni
Nella notte è morto Franco Baresi. L'annuncio è stato dato dal Milan: "La nostra storia è in lacrime". Aveva 66 anni ed era malato da tempo. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale dell'Olimpiade di Milano-Cortina. Giocatori e staff del Milan lo hanno saputo in campo in Australia, dopo l'allenamento: un lungo applauso e 1' di silenzio. Di seguito tutte le reazioni
Maldini: "Mi hai protetto, guidato, ispirato"
"Ciao Franco, oggi provo la stessa sensazione di quando, per un qualsiasi motivo, non potevi scendere in campo al nostro fianco: come faremo senza il nostro Capitano? Mi hai insegnato a lottare fino all’ultimo respiro, cosa significhino l’attaccamento alla maglia e il valore di essere un vero leader. Lo hai fatto con l’esempio, ogni giorno: poche parole, ma tantissimi fatti. Mi hai protetto quando ero un bambino, mi hai guidato da ragazzo e mi hai ispirato da uomo. Sei stato il calciatore più forte con cui abbia mai avuto l’onore di giocare. Un abbraccio affettuoso a tutta la tua famiglia, in particolare a tua moglie Maura e ai tuoi figli, Edoardo e Giannandrea. Ci mancherai, Capitano. Ma la luce della tua stella continuerà ad accompagnarci per sempre"
Il cordoglio della Sampdoria
L’U.C. Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, ex difensore e capitano del Milan e della Nazionale italiana. Alla sua famiglia, al Milan e ai tifosi rossoneri vanno le più sentite condoglianze da parte del club blucerchiato.
Il cordoglio dell'Udinese
"Udinese piange la scomparsa di Franco Baresi. Campione assoluto, ha vinto tutto nella sua carriera ed è stato uno dei più grandi difensori di tutto il panorama europeo. Uomo dai grandi valori e dall’enorme spessore umano lascia un vuoto che non sarà mai colmato".
Il cordoglio del Cagliari
"Il Cagliari Calcio esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi. Un campione che ha scritto la storia del calcio con personalità e classe. Alla sua famiglia e a tutti coloro che lo hanno amato le più sincere condoglianze"
Baresi sarà iscritto al Famedio?
Alla luce del messaggio del sindaco di Milano, è molto probabile l'iscrizione di Franco Baresi al Famedio del Cimitero Monumentale di Milano. Si tratta di un riconoscimento civico per cittadini illustri e benemeriti, persone nate o residenti a Milano (o legate alla città) distinte per opere d'arte, lettere, scienza o storia, persone che hanno dato grande aiuto o onore a Milano. La cerimonia che si tiene ogni anno il 2 novembre.
Il sindaco Sala: "Milano lo ricorderà, ha reso grande la città nel mondo"
"A nome di tutta la città di Milano esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi. Non solo una bandiera del Milan, ma un simbolo di dedizione e lealtà che ha reso grande questa città e l’Italia nel mondo. Milano lo ricorderà".
La Liga: "Riposa in pace"
Anche l'organo ufficiale de La Liga spagnola ha appena pubblicato un post su Franco Baresi: "Ci dispiace molto per la scomparsa di Franco Baresi ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici. Possa riposare in pace".
Il cordoglio della Lega Calcio
"Ci ha lasciati Franco Baresi all'età di 66 anni. Storica bandiera del Milan, uno dei più grandi difensori centrali della storia del calcio mondiale, ha disputato la sua intera carriera in maglia rossonera, con la quale è stato identificato come il Capitano. Col Milan ha vinto 6 scudetti, 3 Coppe Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, 2 Supercoppe europee, 4 Supercoppe italiane, diventando simbolo indiscusso prima del Milan di Sacchi e poi di quello di Capello". Con queste parole la Lega calcio di Serie A ricorda Franco Baresi nel giorno della sua scomparsa. "Di notevole prestigio anche i suoi trascorsi in Nazionale, essendo parte del gruppo Campione del Mondo del 1982 e poi delle belle Nazionali di Vicini, sfiorando anche il successo a Usa 94 con Sacchi. In poche parole, un calciatore che ha interpretato il ruolo del libero come pochi, diventando modello per intere generazioni", prosegue la Lega Serie A che "tutta si unisce al cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi ed esprime le più sentite condoglianze alla sua famiglia".
Malagò: "Il calcio italiano perde una delle sue leggende
"Il calcio italiano perde una delle sue leggende - dichiara il presidente della Figc Giovanni Malagò - un campione straordinario che in tutta la sua carriera ha indossato solo due maglie, quella del Milan e quella azzurra. Una scelta romantica, che lo ha fatto entrare di diritto nel cuore dei tifosi e di milioni di italiani. Lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della Nazionale, quella Nazionale per la quale ha sempre dimostrato un attaccamento eccezionale diventandone uno dei simboli più gloriosi".
Il cordoglio dell'Atalanta
"Atalanta BC si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa di Franco Baresi, indimenticato campione che ha scritto pagine importanti della storia del calcio italiano. Il Club partecipa al dolore dei familiari e dei suoi cari rivolgendo le più sentite condoglianze".
Il cordoglio del Torino
"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente commossi per la tristissima notizia, si stringono con affetto attorno alla famiglia Baresi per la scomparsa di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano e mondiale, colonna della nostra Nazionale, indomito capitano e bandiera del Milan, magistrale esempio di classe e senso di appartenenza. Con Franco Baresi ci lascia un gigante del nostro sport, un campione che ha sempre saputo essere un grande signore: dopo le vittorie piu’ entusiasmanti così come dopo le sconfitte più cocenti. Mancherà a tanti, ma il suo ricordo resterà vivo in tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato"
Aldo Serena: "In campo sei stato un imperatore"
Originale post di Aldo Serena che mostra la foto di un gioanissimo Baresi e spiega: "Qui avevi 22 anni, ed era la tua prima stagione da capitano del Milan. L’hai sempre indossata non come un impegno quella fascia, ma con onore e rispetto, era una tua appendice naturale. Non amavi molto le parole, la tua vita erano i fatti, il campo, dove sei stato un imperatore".
Il cordoglio del Palermo
"Il Presidente Dario Mirri, il City Football Group e tutta la famiglia rosanero esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, campione e simbolo del calcio italiano"
Il cordoglio del Lecce
"U.S. Lecce si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Franco Baresi, indimenticabile icona dello sport italiano. Alla sua famiglia arrivino le più sincere condoglianze da parte di tutto il Club giallorosso"
Seedorf: "Sono senza parole, la tua storia parla da sola"
"Sono senza parole. Troppo presto ci ha lasciati Franco Baresi, leggenda del calcio, grande uomo e Capitano indimenticabile. Non serve raccontare il tuo impatto: la tua storia parla da sola. Sei stato e resterai un simbolo eterno di leadership, lealtà, eleganza e classe. La tua eredità continuerà a vivere, ispirando generazioni ben oltre il campo da calcio. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia, ai suoi cari e a tutto il mondo rossonero. Riposa in pace, Capitano".
Il cordoglio dell'Inter
"Addio a Franco Baresi, protagonista delle grandi sfide del Derby di Milano e una delle figure che più hanno definito la storia della rivalità. Capitano, uomo squadra e bandiera del Milan, ha vissuto ogni confronto con l’Inter tra competizione e rispetto, dentro una sfida che ha scritto pagine indimenticabili del calcio italiano. Il Presidente Giuseppe Marotta e tutta FC Internazionale Milano si stringono attorno alla famiglia Baresi, al fratello Beppe e all'AC Milan in questo momento di dolore".
Zanetti: "Bandiera, capitano, leggenda. Buon viaggio, Franco"
Da un capitano all'altro, questo il post di Javier Zanetti, bandiera e vice presidente dell'Inter: "Bandiera, Capitano, Leggenda: 6 per sempre! Buon viaggio, Franco"
Come l'ha saputo il Milan in Australia
L'allenamento del Milan (in tournée in questi giorni in Australia) è iniziato alle 12.30 locali (6.30 italiane) ed è appena terminato. Al fine allenamento sono stati informati squadra e staff della morte di Baresi. E' stato fatto un minuto di silenzio (circa 15' fa) in mezzo al campo. Con applauso finale.
Il cordoglio della Fiorentina
"La Fiorentina esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, autentica leggenda del calcio italiano. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutto il mondo rossonero giungano le più sincere condoglianze. Il suo ricordo resterà indelebile nella storia di questo sport"
Galliani: "Hai raggiunto il tuo Presidente. 6 per sempre"
Toccante il messaggio di Adriano Galliani che posta una foto di Berlusconi, Capello e Barsei e scrive: "Hai raggiunto il tuo Presidente. 6 per sempre"
Filippo Galli: "Il tuo silenzio era voce forte. Un esempio per tutti noi"
Filippo Galli e Franco Baresi hanno condiviso una vita assieme al Milan (14 stagioni in prima squadra, dal 1983 al 1997): "Te ne sei andato in silenzio, quel silenzio, tutto tuo, che era voce forte nello spogliatoio, nelle riunioni, nella sala da pranzo, sul campo d’allenamento a Milanello così come in tutti gli stadi, compresa la “Scala del calcio” dove tutto il popolo rossonero ti ha ammirato. La grandezza di un uomo, la statura di un giocatore (avrebbe meritato il Pallone d’Oro) risiede nell’esempio che sei stato per tutti noi. Non aggiungo altro. Sarebbe tutto superfluo e sminuirebbe il valore della persona e del giocatore che sei stato. ll dolore e le lacrime si, concedetemele. Grazie di tutto Franco. PER SEMPRE IL NOSTRO CAPITANO. Riposa in pace. Un abbraccio alla moglie Maura, ai figli Edoardo e Giannandrea, alle sorelle Lucia ed Emanuela, ai fratelli Angelo e Beppe".
Il cordoglio del Genoa
"l club si unisce al dolore della famiglia, del mondo del calcio e del Milan per la scomparsa di Franco Baresi, colonna portante e leggenda del calcio mondiale. Riposa in pace, Franco"
Il cordoglio della Roma
"L'AS Roma si unisce al cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, che con la sua carriera ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio. Il Club si stringe al dolore della sua famiglia e dei suoi cari"
Il cordoglio del Napoli
"Il Presidente Aurelio De Laurentiis, mister Allegri, i dirigenti e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera e leggenda del Milan e dell'intero panorama calcistico italiano. Alla sua famiglia la più sincera vicinanza da parte di tutto il club azzurro"
Il cordoglio della Juventus
"Ci sono persone che, con il loro talento, entrano nella storia. E altre che, con la loro umanità, vi restano per sempre. Franco Baresi è stato entrambe le cose. Classe, stile, leadership e rispetto dentro e fuori dal campo. Un esempio per generazioni di calciatori e tifosi, amato e stimato da tutti gli appassionati di calcio. Il suo ricordo vivrà per sempre. Juventus Football Club si stringe attorno alla famiglia Baresi e al Milan in questo momento di profondo dolore"
Il cordoglio della Lazio
"La S.S. Lazio si unisce al cordoglio dei familiari per la scomparsa di Franco Baresi, indimenticato baluardo difensivo della Nazionale Italiana e del Milan"
Cosa ha vinto al Milan e in Nazionale
- 6 scudetti
- 3 Coppe Campioni
- 2 Intercontinentali,
- 4 Supercoppe europee
- 2 Supercoppe italiane
Con l'Italia Baresi vinse il Mondiale '82, senza mai giocare, e perse quello '94 in finale ai rigori contro il Brasile (quando fu protagonista prima di un recupero record - rientrando in campo ad appena 25 giorni dall'operazione al menisco del ginocchio - e poi sbagliando uno dei rigori assieme a Massaro e Baggio)
Virdis: "Ciao mio capitano
Uno dei primi a ricordare Franco Baresi sui social è stato Pietro Paolo Virdis, compagno di Baresi e protagonista con lui della rinascita rossonera e dell'inizio dell'era d'oro di Silvio Berlusconi: "Quando i tifosi vengono a mangiare nel mio locale, la domanda più frequente è: “chi è il giocatore più forte con cui hai giocato con o contro?”… e la mia risposta è sempre la stessa: Franco Baresi.. perché niente e nessuno è mai stato sopra di te.. hai guidato un reparto con poche parole, ma tanta classe e carisma.. sei nell’esiguo numero di persone in cui il ruolo sostituisce il nome senza bisogno di pronunciarlo: l’Avvocato, il Presidente, IL CAPITANO..il mio, il nostro capitano.. ci sono episodi nella vita che segnano uno spartiacque tra ciò che era e ciò che è… tu sei questo.. sei tutto ciò che il calcio aveva di bello : la passione, la morale, l’ideale.. una maglia che è pelle e non un indumento che cambia a seconda degli zeri che la accompagnano . Sei stato esempio per noi “ coetanei” e scuola per i giovani che via via arrivavano, indipendentemente dal ruolo. Nelle scuole calcio andrebbe raccontata la tua storia , mandando in loop filmati che raccontino chi sei e cosa resterai.. per me è come la fine di un’era .. schivo, riservato, attento, carismatico.. con quella latente e silenziosa simpatia che solo noi conoscevamo nello spogliatoio. Un punto di riferimento per tutti, giocatori, allenatori, dirigenti.. ci siamo sentiti per il mio compleanno.. aspettavamo che fossi più in forze per vederci a cena.. nonostante la fatica del percorso non hai mollato di un millimetro la speranza e la convinzione di vincere anche se ai supplementari o ai rigori.. e per me comunque hai vinto.. non certo questa battaglia contro un avversario troppo forte e subdolo .. troppo forte anche per uno come te.. ma per me hai vinto l’immortalità che è dei grandi… dei numeri 1… anzi del N. 6 PER SEMPRE.. CIAO MIO CAPITANO"
L'ultima uscita pubblica durante Milano-Cortina
A febbraio aveva ricevuto in mondovisione l'ultimo, commovente omaggio: nella cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina fu lui a comparire a San Siro con la fiaccola olimpica in mano, fianco a fianco con Beppe Bergomi. Eterni rivali (sportivi) alla Scala del calcio - anche se li legava una lunga militanza comune in azzurro - eppure uniti nell'orgoglio per l'Italia e vicini in un dolore tristemente già noto.
Il Milan: "Baresi è per sempre"
"Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo": apre così il comunicato del club rossonero nell'annunciare la scomparsa di Franco Baresi. "Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre", il messaggio del Milan che ricorda la forte immagine di Baresi tedoforo a San Siro nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina.
Il Kaiser Franz italiano
In Italia in tanti lo chiamavano con l'appellativo di 'Kaiser Franz'. Il riferimento, ovvio, era a Franz Beckenbauer, giocatore a cui veniva spesso paragonato Franco Baresi per il ruolo di libero della difesa, per la sua leadership e non solo. “Ha segnato un’epoca, per me fonte di ispirazione. Quando a volte mi paragonavano a lui, mi sentivo a disagio", aveva dichiarato Baresi in occasione della morte del difensore tedesco.
Il 1° nella Hall of Fame del Milan
In occasione delle celebrazioni per il 125º anniversario della fondazione del club, la leggenda rossonera è stato il primo giocatore scelto per entrare nella Hall of Fame del Milan (per la sua attività prima come giocatore e poi come dirigente).
I successi in Nazionale
In azzurro, è l’unico giocatore ad aver ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto ai Mondiali. Dopo il suo ritiro nel 1997 è stata ritirata la sua maglia numero 6 del Milan.
Più forte Baresi o Rivera?
Nel 1999, allo scoccare del secolo rossonero, un sondaggio scelse Baresi come calciatore del ‘900. È stato il più amato anche dal presidente Berlusconi, che lo ha sempre considerato un sesto figlio.
I trionfi
Baresi ha alzato la Coppa dei Campioni nel 1989 a Barcellona. Nel 1990 ha scritto il bis, con tanto di Coppa Intercontinentale vinta per due stagioni di seguito. Nel 1994 ha mancato la finale di Coppa Campioni, ma non il titolo nel curriculum. Terza Champions personale. E poi i sei scudetti, le Supercoppe italiane (4) ed europee (3).
Gli inizi al Milan
Entrò nel Milan alla metà degli Anni 70, scartato dall’Inter che aveva ingaggiato il fratello Beppe. Nel 1978-79 divenne titolare in Prima squadra. Era anche l’ultima stagione di Gianni Rivera, altro figlio prediletto del tifo milanista.
Milan: "La nostra storia è in lacrime"
"La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un'ora così dura".
L'annuncio della morte di Baresi
È morto a 66 anni Franco Baresi, leggenda del calcio italiano e bandiera del Milan. A darne notizia è stato il club rossonero con un post su X