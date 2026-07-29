Si chiude il caso Volpato. Il Sassuolo ha richiesto un supplemento di test specifici al giocatore, dopo che era risultato positivo alla cocaina in Australia. Tutti gli esami hanno dato esito negativo e ora l'attaccante è regolarmente a disposizione di Aquilani. Qui la nota del club

Il Sassuolo prende posizione sul caso Volpato. Il giocatore è stato sottoposto dalla polizia di Sydney a un test antidroga lo scorso 24 luglio, a cui era risultato positivo alla cocaina. Il club neroverde ha richiesto un supplemento di specifici esami delle urine e test ematici predisposti, in assenso con il calciatore, al fine di accertare le condizioni dello stesso in seguito alle notizie emerse per mezzo stampa. Tutti i test effettuati hanno riportato esito negativo e Volpato è rientrato regolarmente in gruppo a disposizione di Aquilani.