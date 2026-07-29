John Galantic è il nuovo Chief Executive Officer (CEO) dell'As Roma. Lo annuncia il club con una nota. Origini italiane, nato a Boston nel '61, un master in Business Administration alla Harvard Business School, Galantic ha iniziato la sua carriera tra le fila di Procter&Gamble in Italia. Nelle sue esperienze ha ricoperto anche ruoli apicali in Chanel, poi da Ceo del gruppo Tod's. "John ha guidato alcune delle più importanti aziende globali ai massimi livelli, da ultimo proprio in Italia - scrive la famiglia Friedkin -. Conosce a fondo lo sport e il mondo imprenditoriale italiani, avendo fatto parte dei Consigli di amministrazione dell'AS Roma e della Ferrari. Ama questa città, ne comprende l'anima, conosce i suoi tifosi e sa cosa rappresenta questo Club per loro. Siamo fermamente convinti che sia la persona giusta per guidare questo Club nel suo secondo secolo di storia". E poi ancora: "La sua nomina arriva in una stagione di nuovi inizi. Torniamo in Champions League, un traguardo conquistato con sacrificio sul campo e reso possibile anche dalla fedeltà dei migliori tifosi del calcio. E il 22 luglio abbiamo dato il via alle celebrazioni per il Centenario della Roma". (ANSA).