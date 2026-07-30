Banda, il ds del Lecce Trinchera: "Temiamo possa essergli successo qualcosa"

Nel Lecce continua il caso Lameck Banda. L'attaccante, infatti, non si è ancora presentato all'allenamento giallorosso nonostante i numerosi reclami del club. Sull'argomento si è espresso il direttore sportivo Stefano Trinchera, che intervistato dal Corriere del Mezzogiorno ha spiegato: "Ormai da due settimane non abbiamo più notizie di Banda, così come non ne hanno i suoi agenti. Iniziamo tutti ad essere preoccupati che possa essere accaduto qualcosa che non c’entri col calcio. La squadra che lo voleva, da confidenze raccolte, è ormai andata oltre facendo offerte ad altri calciatori con gli stessi suoi parametri e quindi non sarebbe più intenzionata a prenderlo. Inizio a pensare che dietro questa vicenda non ci sia una strategia per ottenere dal Lecce chissà cosa, piuttosto che esista qualche problematica personale. Purtroppo abbiamo iniziato a pensare anche noi in questa direzione, perché quello che sta succedendo è qualcosa di molto anomalo".