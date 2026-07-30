Banda, il ds del Lecce Trinchera: "Temiamo possa essergli successo qualcosa"

"Ormai da due settimane non abbiamo più sue notizie, così come non ne hanno i suoi agenti. Iniziamo tutti ad essere preoccupati che possa essere accaduto qualcosa che non c’entri col calcio". Il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera ha espresso al Corriere del Mezzogiorno tutta la sua preoccupazione per la situazione legata a Lameck Banda, che non si è ancora presentato agli allenamenti giallorossi
Nel Lecce continua il caso Lameck Banda. L'attaccante, infatti, non si è ancora presentato all'allenamento giallorosso nonostante i numerosi reclami del club. Sull'argomento si è espresso il direttore sportivo Stefano Trinchera, che intervistato dal Corriere del Mezzogiorno ha spiegato: "Ormai da due settimane non abbiamo più notizie di Banda, così come non ne hanno i suoi agenti. Iniziamo tutti ad essere preoccupati che possa essere accaduto qualcosa che non c’entri col calcio. La squadra che lo voleva, da confidenze raccolte, è ormai andata oltre facendo offerte ad altri calciatori con gli stessi suoi parametri e quindi non sarebbe più intenzionata a prenderlo. Inizio a pensare che dietro questa vicenda non ci sia una strategia per ottenere dal Lecce chissà cosa, piuttosto che esista qualche problematica personale. Purtroppo abbiamo iniziato a pensare anche noi in questa direzione, perché quello che sta succedendo è qualcosa di molto anomalo".