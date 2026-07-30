Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Udinese, le notti in ritiro di Bertola: "Russo tanto, Zanoli mi prende a colpi". VIDEO

risate in ritiro

Dormire è difficile quando c'è qualcuno al tuo fianco che russa. Lo deve sapere bene Alessandro Zanoli, che nel ritiro dell'Udinese è in stanza con Nicolò Bertola. Intervistato da Sky Sport, infatti, il difensore bianconero ha rivelato: "Russo più io di Zanoli, due/tre volte mi ha dato dei colpi per svegliarmi durante la notte perché io gli avevo detto 'Se succede, svegliami'. E indosso anche quei cerotti per la bocca per cercare di non russare"

SERIE A, TUTTE LE AMICHEVOLI

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Caso Volpato, il Sassuolo: "Esami esito negativo"

LA NOTA DEL CLUB

Si chiude il caso Volpato. Il Sassuolo ha richiesto un supplemento di test specifici al...

Roma, John Galantic nuovo Ceo del club

roma

Nuovo Ceo per la Roma: il club giallorosso ha nominato John Galantic, che già in passato aveva...

Allo stadio… ma in barca: l'iniziativa del Venezia

Serie A

È la 'proposta di hospitality più esclusiva' pensata dal club: da Piazza San Marco fino al Penzo,...

Gran Galà del Calcio 2026, vota il gol più bello

sondaggio

Sono aperte fino al 27 agosto le votazioni per il gol più bello della stagione di Serie A...

Amorim: "Leao? Nostro finché non cambia qualcosa"

milan

L'allenatore rossonero chiarisce la sua posizione su Leao ("La squadra è la cosa più importante....
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE