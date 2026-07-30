Dormire è difficile quando c'è qualcuno al tuo fianco che russa. Lo deve sapere bene Alessandro Zanoli, che nel ritiro dell'Udinese è in stanza con Nicolò Bertola. Intervistato da Sky Sport, infatti, il difensore bianconero ha rivelato: "Russo più io di Zanoli, due/tre volte mi ha dato dei colpi per svegliarmi durante la notte perché io gli avevo detto 'Se succede, svegliami'. E indosso anche quei cerotti per la bocca per cercare di non russare"

SERIE A, TUTTE LE AMICHEVOLI