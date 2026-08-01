Conto alla rovescia in stile Mondiale e si parte!
Inter-Manchester City 0-0 LIVE, il risultato in diretta
Amichevole di prestigio per l'Inter che ad Hong Kong sfida il City di Enzo Maresca. Chivu schiera il 2007 Iddrissou in attacco con Pio Esposito, a centrocampo ancora Stankovic dal 1', confermato Diouf esterno destro. Citizens senza Haaland, davanti c'è Mubama con Semenyo-Foden-Savinho a supporto. A centrocampo l'ex nerazzurro Kovacic. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
MAN. CITY-INTER 0-0 LIVE
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Lewis, Khusanov, Gvardiol, Mfuni; Kovacic, Reijnders; Semenyo, Foden, Savinho; Mubama. All. Maresca.
INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Stankovic, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Iddrissou. All. Chivu.
Esposito si divora il vantaggio!
3' - Bella azione in contropiede dei nerazzurri che da sinistra crossano al centro: sponda di Diouf per Esposito che sul secondo palo si allunga ma non inquadra la porta
Squadre in campo!
Barella e Foden sono i due capitani che guidano l'ingresso in campo. Inter in maglia bianca, quella nuova da trasferta ispirata alle divise da baseball
Inter, 2^ maglia stile baseball e presentazione show a New YorkVai al contenuto
A Hong Kong si attende l'ingresso in campo delle squadre
Show prepartita sul campo: l'amichevole tra due big europee ha richiamato tantissimi tifosi a Hong Kong
In caso di parità subito i rigori
Ci si gioca il trofeo dell'Hong Kong Football Festival e il regolamento prevede che, in caso di risultato di parità al 90', si andrà subito ai rigori, senza supplementari
Tempesta e vento a Hong Kong (ma si gioca al coperto)
Siamo nella stagione in cui a Hong Kong piove spesso. Ma non è un problema per le squadre, che giocheranno in un impianto super-moderno e... al chiuso
L'ultimo acquisto dell'Inter è un ex del City
Inter e City "unite" anche dall'ultimo acquisto dei nerazzurri, l'ex citizen Stones arrivato a parametro zero
Stones è il quarto inglese della storia dell'InterVai al contenuto
Beppe Bergomi ricorda Baresi: "Con tre parole sistemava lo spogliatoio"
Tra i tanti ricordi di Franco Baresi, scomparso ieri a 66 anni, c'è anche quello dell'amico, compagno di Nazionale e avversario di tanti derby, Beppe Bergomi. "Una delle gioie più belle che ho potuto condividere con Franco è stata portare la torcia olimpica nella cerimonia di apertura di Milano-Cortina. Era già malato, forse è stata la prima volta che ho guidato io Franco, di solito era lui che guidava tutti noi. Non era uno che parlava molto, ma in 3 parole metteva a posto uno spogliatoio"
Diouf è ormai l'esterno destro dell'Inter di Chivu?
L'idea di Chivu di trasformare il francese in un quinto di centrocampo sembra sempre più convincente. Lo dimostrano i numeri e le ultime prestazioni
Perché far giocare Diouf da esterno non è più una 'pazza idea'Vai al contenuto
L'atmosfera fuori dallo stadio
Tanti Haaland ma non mancano i Lautaro e i Di Marco fuori da quello che è un modernissimo impianto, inaugurato un anno fa sorto dove un tempo c'era un aeroporto
Out anche il neo-campione del mondo Rodri
E poi c'è anche chi dal Mondiale è tornato da campione: Rodri, anche lui assente ma per motivi diversi: lo spagnolo è sottoposto con successo a un piccolo intervento chirurgico alla schiena e salterà l’inizio della stagione. Assente anche Jack Grealish, che continua il recupero dopo l’operazione per una frattura da stress al piede subita a gennaio.
Gli assenti "Mondiali" del City
Erling Haaland, Omar Marmoush, Ruben Dias, Matheus Nunes, Jeremy Doku, Rayan Cherki, Nico O’Reilly, Marc Guehi ed Elliot Anderson hanno tutti ricevuto un periodo di riposo prolungato dopo il Mondiale con le rispettive nazionali.
Inter, le scelte di Chivu
Dopo averlo "blindato", rifiutando diverse offerte, l'Inter manda in campo dal 1' Iddrissou, talento classe 2007 dell'Under 23 nerazzurra. Con lui in attacco Pio Esposito. Confermato Aleksandar Stankovic in mezzo al campo, con l'esperienza di Barella (capitano) e Mkhitaryan. A destra ancora Diouf, ormai più di un semplice esperimento sulla fascia
- INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Stankovic, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Iddrissou. All. Chivu.
Il pre-campionato del City di Maresca
I Blues iniziano il loro tour pre-campionato in Asia a Hong Kong prima di proseguire con le sfide contro le K-League All-Stars e l’Atlético Madrid, mentre la preparazione alla stagione 2026/27 entra nel vivo. Maresca ha convocato una rosa di 28 giocatori per il tour pre-campionato, con diversi assenti per infortunio o a causa del prolungato impegno al Mondiale
Gli altri precedenti
Al di fuori delle gare ufficiali, i due club si sono affrontati altre due volte. Nel 2011, il City conquistò la Dublin Super Cup con una vittoria per 3-0 grazie ai gol di Mario Balotelli, Edin Dzeko e Adam Johnson. Prima ancora, le due squadre si affrontarono a Baltimora nel 2010, con l’Inter che vinse 3-0.
I due precedenti ufficiali
I Blues hanno affrontato l’Inter in gare ufficiali in due occasioni, entrambe negli ultimi tre anni, la più recente nella fase campionato della Champions League 2024/25, conclusasi con uno 0-0. La prima era stata invece la finale di Champions League 2022/23 a Istanbul. In quell’occasione, il Manchester City conquistò il trofeo grazie al gol di Rodri, completando il famoso treble.
La "pazza" amichevole con il Karlsruher
Nella sua prima amichevole estiva, l'Inter è andata sotto contro i tedeschi a inizio secondo tempo, rimontando con due gol nel recupero segnati da Diouf (uno più bello dell'altro). Chivu aveva lanciato per la prima volta da titolare Stankovic, poi ha completamente cambiato XI nella ripresa. Le due reti di Diouf arrivano al 91' e 94', il Karlsruher paga la scelta di non aver sostituito l'infortunato Jung, chiudendo in dieci
Il programma delle amichevoli dell'Inter (su Sky)
La preseason dell'Inter è iniziata con i Campioni d'Italia che hanno terminato il ritiro tedesco di Donaueschingen battendo 1-2 il Karlsruher grazie a una doppietta di Andy Diouf nei minuti di recupero. Dopo la trasferta in Germania l'Inter è volata in Asia, dove oggi affronterà il Manchester City a Hong Kong (13.30 ora italiana, le 19.30 locali). Infine la tournée nerazzurra si concluderà con due prestigiose amichevoli in Australia (entrambe in diretta su Sky): a Perth l'Inter sfiderà prima il Milan mercoledì 5 agosto alle 13 per poi concludere con il match contro la Juventus sabato 8 agosto alle 13