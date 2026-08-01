Tra i tanti ricordi di Franco Baresi, scomparso ieri a 66 anni, c'è anche quello dell'amico, compagno di Nazionale e avversario di tanti derby, Beppe Bergomi. "Una delle gioie più belle che ho potuto condividere con Franco è stata portare la torcia olimpica nella cerimonia di apertura di Milano-Cortina. Era già malato, forse è stata la prima volta che ho guidato io Franco, di solito era lui che guidava tutti noi. Non era uno che parlava molto, ma in 3 parole metteva a posto uno spogliatoio"