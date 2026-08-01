Un'intera pagina di giornale per ricordare il suo Capitano. Arrigo Sacchi ha voluto omaggiare così Franco Baresi, con una pagina dedicata sulla Gazzetta dello Sport. "Al mio straordinario Capitano, ultimo eroico baluardo e primo ineguagliabile esempio per tutti" le parole dell'ex allenatore rossonero
Una pagina rossa, un cuore nero al centro e una scritta a caratteri cubitali: "C'è solo un Capitano". È così che Arrigo Sacchi ha scelto di rendere omaggio a Franco Baresi, dedicandogli un'intera pagina sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Sacchi in panchina e Baresi in campo, la coppia che ha riscritto la storia del calcio italiano con il Milan. Emozioni intense - come il ricordo di USA 1994 - racchiuse nelle parole che Sacchi ha voluto dedicare al suo storico capitano: "Al mio straordinario Capitano, ultimo eroico baluardo in campo e primo, ineguagliabile esempio per tutti. Con immenso affetto e profonda riconoscenza".