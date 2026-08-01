Una pagina rossa, un cuore nero al centro e una scritta a caratteri cubitali: "C'è solo un Capitano". È così che Arrigo Sacchi ha scelto di rendere omaggio a Franco Baresi, dedicandogli un'intera pagina sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Sacchi in panchina e Baresi in campo, la coppia che ha riscritto la storia del calcio italiano con il Milan. Emozioni intense - come il ricordo di USA 1994 - racchiuse nelle parole che Sacchi ha voluto dedicare al suo storico capitano: "Al mio straordinario Capitano, ultimo eroico baluardo in campo e primo, ineguagliabile esempio per tutti. Con immenso affetto e profonda riconoscenza".

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