Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Franco Baresi, i funerali martedì 4 agosto in Sant'Ambrogio a Milano

l'ultimo saluto
©IPA/Fotogramma

Martedì alle ore 11 l'ultimo saluto alla leggenda del Milan e della nazionale italiana: il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per la giornata, mentre a Travagliato (città natale di Baresi) il cordoglio si estende da sabato a martedì

CAPITANO E LEGGENDA, ADDIO BARESI: LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI

Martedì 4 agosto, Milano e tutta l'Italia si riuniranno per l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggendario difensore del Milan e della nazionale italiana scomparso venerdì 31 luglio all'età di 66 anni. I funerali si terranno alle ore 11 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La cerimonia sarà aperta al pubblico, fino al raggiungimento della capienza massima consentita. Il Milan, l'unica squadra della vita di Baresi, seguirà le esequie a distanza, trovandosi a Perth per la tournée estiva.

Lutto cittadino a Milano e Travagliato

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per martedì 4 agosto, con la bandiera civica che verrà esposta a mezz'asta su tutti gli edifici comunali. Saranno invece tre, da sabato a martedì, i giorni di lutto cittadino nel comune di Travagliato (Brescia), città natale di Baresi. Il presidente della Figc Giovanni Malagò ha disposto un minuto di raccoglimento prima di tutte le amichevoli in programma in Italia questo fine settimana. E' stato inoltre proposto, con un'iniziativa bipartisan di alcuni consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, l'inserimento del nome di Baresi nel Famedio del Cimitero Monumentale, il Pantheon civico dei milanesi illustri. Una proposta che dovrebbe, secondo quanto ci risulta, essere accettata in vista della tradizionale cerimonia del prossimo 2 novembre.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Man City-Inter LIVE: Iddrissou con Pio in attacco

live formazioni

Amichevole di prestigio per l'Inter che ad Hong Kong sfida il rinnovato City di Enzo Maresca....

Baresi, funerali martedì 4 agosto in Sant'Ambrogio

l'ultimo saluto

Martedì alle ore 11 l'ultimo saluto alla leggenda del Milan e della nazionale italiana: il...

Sacchi omaggia Baresi: "C'è solo un Capitano"

Serie A

Un'intera pagina di giornale per ricordare il suo Capitano. Arrigo Sacchi ha voluto omaggiare...

Bergomi: "L'unica volta che ho guidato io Baresi"

il racconto

L'ultima uscita pubblica di Baresi è dello scorso 6 febbraio 2026, in occasione della cerimonia...

3 momenti che hanno forgiato il mito di Baresi

Franco Bragagna
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE