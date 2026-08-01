Martedì alle ore 11 l'ultimo saluto alla leggenda del Milan e della nazionale italiana: il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per la giornata, mentre a Travagliato (città natale di Baresi) il cordoglio si estende da sabato a martedì

Martedì 4 agosto , Milano e tutta l'Italia si riuniranno per l'ultimo saluto a Franco Baresi , leggendario difensore del Milan e della nazionale italiana scomparso venerdì 31 luglio all'età di 66 anni. I funerali si terranno alle ore 11 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano . La cerimonia sarà aperta al pubblico, fino al raggiungimento della capienza massima consentita. Il Milan, l'unica squadra della vita di Baresi, seguirà le esequie a distanza, trovandosi a Perth per la tournée estiva.

Lutto cittadino a Milano e Travagliato

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per martedì 4 agosto, con la bandiera civica che verrà esposta a mezz'asta su tutti gli edifici comunali. Saranno invece tre, da sabato a martedì, i giorni di lutto cittadino nel comune di Travagliato (Brescia), città natale di Baresi. Il presidente della Figc Giovanni Malagò ha disposto un minuto di raccoglimento prima di tutte le amichevoli in programma in Italia questo fine settimana. E' stato inoltre proposto, con un'iniziativa bipartisan di alcuni consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, l'inserimento del nome di Baresi nel Famedio del Cimitero Monumentale, il Pantheon civico dei milanesi illustri. Una proposta che dovrebbe, secondo quanto ci risulta, essere accettata in vista della tradizionale cerimonia del prossimo 2 novembre.