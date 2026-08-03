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il reportage

Il cielo è anche nerazzurro sopra Hong Kong

Matteo Barzaghi

Matteo Barzaghi

I nerazzurri hanno sfruttato la sfida con il Manchester City - vinta ai rigori dopo un ottimo primo tempo - per organizzare attività commericali ed eventi che promuovessero il brand Inter

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