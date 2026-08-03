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l'intervista

Pio Esposito: "Voglio crescere ancora. E restare a lungo all'Inter"

Matteo Barzaghi

Matteo Barzaghi

Tra il rinnovo e il... rinnovato corso con Chivu che è pronto a mettere Pio al centro del progetto. Da Perth, l’attaccante parla a Sky Sport Insider e racconta le sue sensazioni e aspettative. Con uno sguardo tutto rivolto al futuro

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