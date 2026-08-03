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Il cemento americano che vale una stagione

Michela Curcio

Lì dove, tra la brezza canadese e i roventi campi a stelle e strisce, si dà il voto – quasi definitivo – al proprio 2026. Il Masters 1000 di Montreal, il Masters 1000 di Cincinnati, lo US Open: tre appuntamenti di rilievo, 4000 punti da conquistare, gerarchie nella race verso le Atp Finals che possono cambiare in un istante, o meglio, in due settimane

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