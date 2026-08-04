Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Milan a Perth, Ruben Amorim ha voluto Franco Baresi: "Prima di tutto, le nostre condoglianze alla famiglia del signor Baresi, ai suoi amici e anche a tutti i compagni di squadra che ha avuto durante la sua carriera. Penso di essere l'ultima persona che dovrebbe parlare del signor Baresi, perché sono qui da due minuti, ma posso spiegare un po' la sensazione che c'è all'interno del nostro staff. Prima di tutto, nessuno chiama il signor Baresi 'Baresi'. È Franco. E questo significa qualcosa. Tutti dicono una cosa sul calcio, ed è questa: 'Quando siamo andati in Serie B, lui non ci ha lasciati'. E questa è una cosa speciale. Per il resto, tutti parlano del suo carattere, di quello che significava per le persone, del modo in cui trattava le persone. E penso che, anche adesso che è venuto a mancare, anche se non è più con noi, ci stia insegnando tante cose importanti. Ci sta insegnando che i successi sono davvero una bella cosa. Sono importanti per il nostro ego ed è davvero importante nella nostra vita. Ma la cosa più importante, alla fine, è il carattere. È chi sei, non quello che hai raggiunto. E questa è una cosa davvero importante. Una delle cose che sento anche qui, nel nostro club, è che Franco era tutto per la squadra. Tutto per la squadra. E questa eredità… io non so cosa succederà in futuro dal punto di vista dei risultati. Non posso controllarlo. Ma una cosa sì: la squadra è la cosa più importante del nostro club. E questo, questo lo posso promettere. Non prometterò i risultati, ma posso promettere che continuerò l'eredità di Franco"