Franco Baresi, i funerali oggi a Milano: la diretta dalla Basilica di Sant'Ambrogio
Migliaia di tifosi sono pronti a rendere omaggio a Franco Baresi, leggenda del Milan e di tutto il calcio italiano. L'ex difensore è morto a 66 anni e oggi, martedì 4 agosto, nella basilica di Sant'Ambrogio a Milano si svolgeranno i funerali. Per l'ultimo saluto sono attesi tantissimi ex compagni e rappresentanti delle Istituzioni
Da Maldini a Federer: l'ultimo saluto a Baresi
Funerali Franco Baresi, le foto dalla Basilica di Sant'Ambrogio in direttaVai al contenuto
A Bergomi la prima lettura
La prima lettura della funzione, presa dal libro della sapienza, verrà letta da Beppe Bergomi, avversario in campo e compagno di vita di Franco Baresi: "Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà. La loro dipartita da noi una rovina, ma essi sono nella pace"
Funerali Franco Baresi, il feretro è arrivato alla basilica di Sant'Ambrogio
Il feretro di Franco Baresi è arrivato alla basilica di Sant'Ambrogio. Prima un momento di rispettoso silenzio, poi i tifosi presenti hanno cominciato a intonare il coro: "C'è solo un capitano" e poi la canzone "You will never walk alone"
Albertini: "Il suo abbraccio aveva la stessa emozione di un gol"
All'esterno della basilica di Sant'Ambrogio, l'ex Milan Demetrio Albertini ha detto: "Ci ha lasciato giovanissimo, ognuno ha i suoi ricordi e le emozioni che ci ha dato in questi anni di calcio, dentro e fuori dal campo. Un ricordo particolare? Sono tanti. L'abbraccio dopo il goal fatto in semifinale di Champions col Monaco, con il suo abbraccio mi è sembrato di riavere la stessa emozione del goal fatto venti secondi prima"
Marotta: "Baresi un esempio da seguire"
Abodi su Baresi: "Capitano del Milan e del calcio italiano"
Alla basilica di Sant'Ambrogio continuano ad arrivare grandi nomi del calcio italiano come Roberto Baggio, mentre a rappresentare la Nazionale è arrivato Claudio Ranieri
Dida: "Baresi è stato un grande, merita tutto questo affetto"
L'arrivo di Cardinale e Scaroni
La basilica di Sant'Ambrogio si sta riempiendo sempre di più. Arrivati anche Cardinale e Scaroni per il Milan, così come il Ministro dello Sport Abodi, il presidente dell'Inter Marotta e tanti ex compagni di squadra di Baresi, da Van Basten a Dida, così come storici avversari come Beppe Bergomi
L'arrivo di Paolo Maldini
Milan, l'omaggio per Baresi da Perth: "6 per sempre capitano"
La prima squadra del Milan è impegnata nella tournée a Perth e non potrà quindi essere presente al funerale. Nel corso del loro allenamento, però, è comparso uno striscione per ricordare lo storico capitano: "6 per sempre capitano"
Presenti anche l'ex attaccante Hernan Crespo e la leggenda del tennis Roger Federer
Centinaia di tifosi in attesa dei funerali
Manca ancora un'ora all'inizio della funzione ma sono già centinaia e centinaia i tifosi che si sono riunite fuori dalla basilica di Sant'Ambrogio per ricordare Franco Baresi
Anche l'Inter ricorda Baresi, Dimarco: "Amato da tutti, tifosi del Milan e non"
Dal ritiro nerazzurro, Federico Dimarco ha detto: "Voglio fare le condoglianze alla famiglia Franco Baresi, leggenda del calcio. Amato da tutti, tifosi del Milan e non". L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, invece, ne ha parlato subito dopo la notizia della sua morte: "Ci uniamo al mondo dello sport nelle condoglianze alla famiglia di Franco Baresi. Tutti quelli che amano il calcio hanno perso una grande icona di questo sport"
Amorim da Perth: "Prometto che continueremo l'eredità di Franco"
Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Milan a Perth, Ruben Amorim ha voluto Franco Baresi: "Prima di tutto, le nostre condoglianze alla famiglia del signor Baresi, ai suoi amici e anche a tutti i compagni di squadra che ha avuto durante la sua carriera. Penso di essere l'ultima persona che dovrebbe parlare del signor Baresi, perché sono qui da due minuti, ma posso spiegare un po' la sensazione che c'è all'interno del nostro staff. Prima di tutto, nessuno chiama il signor Baresi 'Baresi'. È Franco. E questo significa qualcosa. Tutti dicono una cosa sul calcio, ed è questa: 'Quando siamo andati in Serie B, lui non ci ha lasciati'. E questa è una cosa speciale. Per il resto, tutti parlano del suo carattere, di quello che significava per le persone, del modo in cui trattava le persone. E penso che, anche adesso che è venuto a mancare, anche se non è più con noi, ci stia insegnando tante cose importanti. Ci sta insegnando che i successi sono davvero una bella cosa. Sono importanti per il nostro ego ed è davvero importante nella nostra vita. Ma la cosa più importante, alla fine, è il carattere. È chi sei, non quello che hai raggiunto. E questa è una cosa davvero importante. Una delle cose che sento anche qui, nel nostro club, è che Franco era tutto per la squadra. Tutto per la squadra. E questa eredità… io non so cosa succederà in futuro dal punto di vista dei risultati. Non posso controllarlo. Ma una cosa sì: la squadra è la cosa più importante del nostro club. E questo, questo lo posso promettere. Non prometterò i risultati, ma posso promettere che continuerò l'eredità di Franco"
Chi sarà presente del Milan attuale
In rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée ci saranno Pulisic e Gimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni. Sarà assente il capitano del Milano Mike Maignan, attualmente in vacanza dopo gli impegni con la nazionale francese al Mondiale
Milano piange Franco Baresi
Il sindaco di Milano ha proclamato il lutto cittadino per tutta la giornata di martedì 4 agosto, con la bandiera civica che verrà esposta a mezz'asta su tutti gli edifici comunali. Inoltre, con un'iniziativa bipartisan di alcuni consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, è stato proposto l'inserimento del nome di Baresi nel Famedio del Cimitero Monumentale, il Pantheon civico dei milanesi illustri. Una proposta che dovrebbe, secondo quanto ci risulta, essere accettata in vista della tradizionale cerimonia del prossimo 2 novembre
Da Cardinale a Maldini: tutti pronti a rendere omaggio alla leggenda del Milan
Dal proprietario del Milan Gerry Cardinale e il presidente Paolo Scaroni, fino al presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli e il sindaco di Milan Beppe Sala, passando per gli ex compagni, da Paolo Maldini e Marco Van Basten: sono tantissime le figure di spicco attese alla funzione
Oggi l'ultimo saluto a Franco Baresi
Alle 11.00 alla basilica di Sant'Ambrogio a Milano avrà luogo il funerale di Franco Baresi, storico capitano del Milan e leggenda del calcio italiano. Attesi migliaia di tifosi, pronti a rendere omaggio a uno dei difensori più forti e amati della storia del calcio