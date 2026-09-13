La partita tra Lecce e Monza della 4^ giornata di Serie A si gioca domenica 13 settembre alle ore 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Lecce-Monza della 4^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 13 settembre alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream . La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lecce e Monza

Il Lecce è imbattuto contro il Monza in Serie A, con un bilancio di due vittorie e quattro pareggi; tra le squadre contro cui i salentini non hanno mai perso nel massimo campionato, solo contro il Venezia hanno disputato più partite (sette).

In tutte e tre le sfide di Serie A giocate in casa del Lecce contro il Monza, entrambe le squadre sono sempre andate a segno, con un bilancio di una vittoria per i salentini e due pareggi. Il Lecce ha perso le ultime due partite di Serie A senza segnare; sotto la guida di Eusebio Di Francesco la squadra salentina ha già registrato una striscia di tre sconfitte consecutive senza trovare il gol nel massimo campionato: tra marzo e aprile scorsi. Il Lecce ha perso la sua prima gara casalinga in questo campionato e rischia di perdere le prime due partite interne in due partecipazioni consecutive di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo quanto accaduto tra il 1993/94 e il 1997/98 e tra il 2011/12 e il 2019/20. Ivan Juric non vince da 10 partite in Serie A (6N, 4P), considerando le sue esperienze tra Atalanta e Monza; l'allenatore non registra una striscia negativa più lunga dal periodo tra aprile e agosto 2021, quando rimase senza successi per 11 gare consecutive alla guida di Hellas Verona e Torino. Dalla stagione 2024/25, il Monza ha perso il 67% delle proprie trasferte in Serie A (14 su 21), la percentuale più alta tra tutte le squadre del massimo campionato nel periodo.