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Daniel Maldini, incidente stradale a Milano: le news

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Secondo quanto riportato dall'Ansa, Daniel Maldini è rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto a Milano ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli per accertamenti. Ora è a casa senza problemi. Sul posto sono ancora in corso i rilievi della polizia locale per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente

E' rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato ieri sera a Bergamo segnando il rigore decisivo per la vittoria del suo Cagliari contro l'Atalanta. Come riporta l'Ansa l'incidente è avvenuto attorno alle 5.15 in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave: due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20, 21 anni, oltre a Daniel Maldini che compirà 25 anni fra un mese. Sono intervenute tre ambulanze e un'automedica, uno dei feriti è stato medicato sul posto, mentre gli altri cinque sono stati portati in ospedale, con il calciatore del Cagliari trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli per accertamenti. Ora è a casa senza problemi. Sul posto sono ancora in corso i rilievi della polizia locale per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

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