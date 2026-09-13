Dove vedere Napoli-Bologna

La partita tra Napoli e Bologna, valida per la 4^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 13 settembre alle 18 in diretta su S ky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Riccardo Gentile; commento Aldo Serena. Inviati Massimo Ugolini e Francesco Modugno. La domenica si apre con La Casa dello Sport a partire dalle 14 e dalle 17 , con Sara Benci, insieme a Fernando Orsi, Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti. Durante i match, dalle 20.45 , un nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica con gli aggiornamenti live dai campi da gioco, con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna e Dario Massara. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club , con Fabio Caressa . Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi , Luca Marchegiani , Giancarlo Marocchi e Stefano De Grandis .

I numeri di Napoli e Bologna

Il Bologna ha vinto le ultime due gare di Serie A contro il Napoli, dopo che aveva registrato appena un successo nelle precedenti 11 (4N, 6P); l'ultima volta che i rossoblù hanno registrato più vittorie consecutive contro gli azzurri nel massimo campionato risale al periodo 1935-1937, cinque in quell'occasione con Árpád Weisz in panchina. Nonostante il Napoli abbia vinto ben nove delle ultime 12 gare interne contro il Bologna in Serie A (3P), due delle ultime tre delle sfide in terra campana sono state vinte dai rossoblù. Il Napoli non ha trovato la rete in tre delle ultime sei gare col Bologna in Serie A, dopo una serie ininterrotta di 20 partite di fila a segno contro i rossoblù, parziale in cui i partenopei avevano realizzato 55 reti. Il Bologna è una delle sei squadre ancora senza successi in questa Serie A (1N, 2P) e nel torneo in corso ha realizzato solo due gol. Dopo il successo all'esordio di questo campionato contro il Genoa, il Napoli ha perso le due successive sfide contro Como e Inter; i partenopei non registrano tre sconfitte di fila in Serie A da gennaio 2020, con Gattuso in panchina. Nonostante il ko nell'ultima trasferta fuori casa contro l'Atalanta, il Bologna ha vinto ben sei delle ultime otto gare esterne in Serie A (2P), da febbraio ad oggi meno solo del Como (sette) e tante quante Inter e Milan (sei).