"La chiamata del Milan è stata uno shock. Giocare qui vuol dire far parte di un club dalla storia gloriosa", parola di Diego Moreira. Il nuovo acquisto rossonero, intervenuto ai canali del club, ha dimostrato di avere già le idee chiare: "Cercherò di raggiungere i nostri obiettivi. So cosa voglio e dove voglio arrivare. Mi dicono sempre che sono nato con il pallone ma anche la musica è parte di me. Ho dovuto scegliere tra ballo e calcio. Credo di aver fatto la scelta giusta" MILAN, MOREIRA 10° GIOCATORE BELGA

Diego Moreira è un nuovo giocatore del Milan. L'esterno belga è arrivato in Italia dallo Strasburgo per 45 milioni più 20 di bonus e, intervenuto ai canali ufficiali del club, si è presentato ai tifosi rossoneri: "Chiamata del Milan? E' stato uno shock perché giocare qui vuol dire vincere trofei e far parte di un club dalla storia gloriosa, nel quale hanno militato tanti grandi campioni. Il Milan è un grande club con determinate aspettative e questo è il momento giusto per me per arrivare qui. Obiettivi? Non è possibile raggiungere nessun obiettivo se non attraverso il lavoro di squadra. Darò tutto per i miei compagni in campo e in allenamento, cercando di far felici i nostri tifosi. Per me è importante essere felice e cercherò di raggiungere i nostri obiettivi, vincere il campionato e tutto quello che sarà possibile vincere".

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"So cosa devo fare e lo farò. Gioia è la parola migliore per descrivermi" "La gente mi vede sui social, lì rido e ballo sempre, ma non significa che io sia sempre così - ha aggiunto -. So bene quando è ora di lavorare. So cosa voglio dalla mia vita e dalla mia carriera, so cosa è necessario fare per avere successo e raggiungere i miei obiettivi. So cosa voglio e dove voglio arrivare. So cosa devo fare e lo farò. Dipende da sé stessi: è importante trovare dentro di sé quell'istinto animale che ti permette di crescere. Io ce l'ho dentro. Se non sei tu a volere una cosa, puoi chiedere aiuto a chiunque, ma non cambierà nulla. Io sorrido sempre, sono sempre felice e cerco di rendere allegre le persone. Gioia è la parola migliore per descrivermi. E' il mix di culture e delle mie origini che fa di me la persona che sono". Leggi anche Gli acquisti più costosi del Milan: Moreira è 3°