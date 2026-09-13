Luciano Spalletti prova a vedere il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta per 3-2 contro il Sassuolo: "I due gol subiti sono arrivati perché abbiamo perso equilibrio, ma ciò è dipeso dal fatto che avevamo voglia di ribaltare una gara che si era complicata e avremmo meritato di ribaltare. Poi è vero che la Juve non può lasciare campo aperto così come ha fatto, ma lo ha fatto per vincere la gara e la possibilità ce l'ha avuta". Ed ancora: "La cosa più facile sarebbe stata rimanere in equilibrio e non perderla, provare a vincerla come abbiamo fatto è la cosa più difficile ma è una cosa che apprezzo, poi non si può perdere di equilibrio, non si può rimanere in due, non si può perdere palla infilandosi in un vicolo cieco in 8 contro 7. Loro stavano pensando a difendersi, non chiudiamo l'azione e perdiamo una partita sanguinosa che ci costa molto a livello di entusiasmo e di classifica e a ogni altro livello ma gliel'ho chiesto io di provare a vincerla, forse hanno esagerato ma a me questo atteggiamento è piaciuto".

