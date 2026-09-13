Sassuolo-Juventus, Spalletti: "Sconfitta sanguinosa, abbiamo perso equilibrio"juventus
L'allenatore della Juve prova a vedere le note positive di una sconfitta che, evidentemente, rallenta il percorso di crescita della squadra: "Abbiamo perso perché abbiamo provato a vincerla, questo ci ha portato ad avere poco equilibrio, a non chiudere l'ultima azione e a prendere gol. Ma mi è piaciuta questa voglia, poi è vero che bisogna essere più bravi in queste situazioni"
Luciano Spalletti prova a vedere il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta per 3-2 contro il Sassuolo: "I due gol subiti sono arrivati perché abbiamo perso equilibrio, ma ciò è dipeso dal fatto che avevamo voglia di ribaltare una gara che si era complicata e avremmo meritato di ribaltare. Poi è vero che la Juve non può lasciare campo aperto così come ha fatto, ma lo ha fatto per vincere la gara e la possibilità ce l'ha avuta". Ed ancora: "La cosa più facile sarebbe stata rimanere in equilibrio e non perderla, provare a vincerla come abbiamo fatto è la cosa più difficile ma è una cosa che apprezzo, poi non si può perdere di equilibrio, non si può rimanere in due, non si può perdere palla infilandosi in un vicolo cieco in 8 contro 7. Loro stavano pensando a difendersi, non chiudiamo l'azione e perdiamo una partita sanguinosa che ci costa molto a livello di entusiasmo e di classifica e a ogni altro livello ma gliel'ho chiesto io di provare a vincerla, forse hanno esagerato ma a me questo atteggiamento è piaciuto".
"Kolo Muani? Bisogna dargli più palloni addosso"
Spalletti prova a spiegare cosa è mancato in campo alla Juventus: "Stasera i ragazzi hanno provato a fare quello che gli ho chiesto perché alla fine del primo tempo non mi bastava ciò che stavano facendo, perché erano passati in area troppi palloni senza concludere, abbiamo calciato ma non mi è bastato - dice ancora - Nel secondo tempo hanno provato a fare di più e lo hanno fatto, poi che bisogna avere equilibrio e testa o lucida è vero e lì bisognava essere più bravi, perché alla fine mancava tutta la difesa, mancavano trenta secondi, la punizione doveva essere battuta dentro, invece l'abbiamo mossa, abbiamo perso palla". Spalletti si schiera ancora a difesa di Kolo Muani: "A Kolo bisogna dargli palla addosso e non lo abbiamo fatto, per disordinare la linea degli altri quando non troviamo sbocco la si va a perdere su Kolo, gli dobbiamo dare palla e resto su questo carro".