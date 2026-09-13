L'allenatore del Sassuolo commenta la prestigiosa vittoria contro la Juve: "E' un'emozione quando batti così una squadra del genere. Mi auguro che i ragazzi siano consapevoli del fatto che se proponiamo ciò in cui crediamo possiamo competere con tutti". Tuttavia Aquilani avverte: "Ora bisogna mantenere i piedi per terra perché la strada è lunga". Sui subentrati che hanno deciso la gara: "Oggi sono davvero tutti titolari, non è un modo di dire"

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