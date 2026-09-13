Sassuolo-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orariguida tv
La partita tra Sassuolo e Juventus della 4^ giornata di Serie A si gioca domenica 13 settembre alle ore 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky
Dove vedere Sassuolo-Juventus in tv
La partita Sassuolo-Juventus della 4^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 13 settembre alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.
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I numeri di Sassuolo e Juventus
Sassuolo e Juventus hanno pareggiato l'ultimo incontro di campionato (1-1 lo scorso marzo), dopo che nessuna delle precedenti nove sfide era terminata in equilibrio (sei successi bianconeri e tre neroverdi nel parziale). L'ultima volta che queste due squadre hanno registrato due pareggi consecutivi in Serie A risale a luglio 2020. Il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (1P), dopo che nelle prime nove sfide interne contro i bianconeri aveva ottenuto solo un successo (2N, 6P). La Juventus è la squadra che ha vinto più partite (16) e segnato più gol (56) contro il Sassuolo in Serie A; per i bianconeri, la media di 2,3 gol a partita contro i neroverdi è la più alta rispetto a qualsiasi avversaria attualmente nella competizione. Il Sassuolo ha vinto ben sei delle ultime otto gare casalinghe di Serie A (2P) - nello stesso periodo (dalla 26ª giornata dello scorso campionato), solo la Roma (sette) ha registrato più vittorie interne (a quota sei anche l'Inter). Da inizio marzo ad oggi, la Juventus è la squadra che ha subito meno gol in Serie A (neopromosse escluse), appena 10 reti; nel periodo nessuna formazione ha perso meno volte (una, come l'Inter, sempre escluse neopromosse), mentre solo la Roma (32) ha ottenuto più punti dei bianconeri (30, alla pari del Como). La Juventus ha ottenuto sette punti in questa Serie A nonostante abbia segnato solo quattro reti, una media di 1,75 punti a gol, con solo il Cagliari (3,0) e Lazio (2,25) che hanno performato meglio da questo punto di vista.