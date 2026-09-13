I numeri di Sassuolo e Juventus

Sassuolo e Juventus hanno pareggiato l'ultimo incontro di campionato (1-1 lo scorso marzo), dopo che nessuna delle precedenti nove sfide era terminata in equilibrio (sei successi bianconeri e tre neroverdi nel parziale). L'ultima volta che queste due squadre hanno registrato due pareggi consecutivi in Serie A risale a luglio 2020. Il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (1P), dopo che nelle prime nove sfide interne contro i bianconeri aveva ottenuto solo un successo (2N, 6P). La Juventus è la squadra che ha vinto più partite (16) e segnato più gol (56) contro il Sassuolo in Serie A; per i bianconeri, la media di 2,3 gol a partita contro i neroverdi è la più alta rispetto a qualsiasi avversaria attualmente nella competizione. Il Sassuolo ha vinto ben sei delle ultime otto gare casalinghe di Serie A (2P) - nello stesso periodo (dalla 26ª giornata dello scorso campionato), solo la Roma (sette) ha registrato più vittorie interne (a quota sei anche l'Inter). Da inizio marzo ad oggi, la Juventus è la squadra che ha subito meno gol in Serie A (neopromosse escluse), appena 10 reti; nel periodo nessuna formazione ha perso meno volte (una, come l'Inter, sempre escluse neopromosse), mentre solo la Roma (32) ha ottenuto più punti dei bianconeri (30, alla pari del Como). La Juventus ha ottenuto sette punti in questa Serie A nonostante abbia segnato solo quattro reti, una media di 1,75 punti a gol, con solo il Cagliari (3,0) e Lazio (2,25) che hanno performato meglio da questo punto di vista.