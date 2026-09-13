1-0 al Bologna. Max Allegri rispolvera il suo corto muso per tornare alla vittoria con il Napoli e provare a scacciare via il momento negativo di risultati. Un successo, firmato Lobotka, commentato così dall'allenatore a Sky Sport: "Alla fine mi sono arrabbiato perché potevamo gestire meglio un paio di situazioni, facevamo il possesso nella nostra metà campo e invece va fatta in quella avversaria - ha spiegato -. Sono cose su cui dobbiamo migliorare, detto questo i ragazzi hanno cercato questa vittoria e non era semplice perché il Bologna è una squadra fisica: abbiamo creato tante occasioni e concesse poche, a parte sul gol che fortunatamente era fuorigioco, lì abbiamo un po' dormito. Godiamoci questa vittoria che è la prima a Napoli e speriamo sia un buon inizio". E sulla posizione di De Bruyne ha aggiunto: "È talmente bravo a trovarsi gli spazi e sapere quando deve abbassarsi che per noi è solo un vantaggio. Discuterlo non ha senso, per come stoppa e passa la palla si vede che è diverso, è un piacere anche vederlo giocare. Per l'età che ha va gestito, sta crescendo e in quella posizione dovrà fare meglio come ha fatto in carriera. È uscito solo per crampi, anche perché ha speso molto in fase difensiva. È stata voluta vincere con rabbia la partita e questa è la cosa che ci è mancata tra Como e Inter, dove siamo stati troppo superficiali, avevamo fatto delle buone cose ma non basta per un certo tipo di partite".