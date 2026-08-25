il protagonista
Tra Frattesi e la Lazio (ma anche Gattuso) è soprattutto una questione di feeling
Il ritorno alla Lazio, il rapporto con Gattuso e un gol dopo appena cinque minuti: Frattesi è ripartito nel modo migliore. L'ex Inter è il giocatore che può alzare il livello della squadra biancoceleste, che ora si prepara ad accogliere Pinamonti e che dopo la vittoria sul Bologna trova nuove certezze
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