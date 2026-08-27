La sfida tra Milan e Venezia apre la 2^ giornata di Serie A. Dopo il successo contro il Torino, Amorim cerca la prima vittoria casalinga e va verso la conferma dell'undici titolare al debutto in campionato, dando fiducia al giovane Cissè mentre Loftus-Cheek è in ballottaggio con Saelemaekers per l'altra maglia alle spalle di Goncalo Ramos. Le probabili formazioni di Milan-Venezia
AMORIM: "LEAO NON SARA' CONVOCATO" - INDISPONIBILI 2^ GIORNATA
Probabili Formazioni
MILAN (3-4-2-1) la probabile formazione
Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Estupinan; Loftus-Cheek, Cissè; Ramos. All. Amorim
- Amorim va verso la conferma in blocco degli 11 titolari che hanno battuto il Torino alla prima di campionato
- Ballottaggio in difesa tra De Winter e Gabbia
- A centrocampo Modric potrebbe partire al posto di Jashari, mentre sulla fascia sinistra Bartesaghi lotta per un posto con Estupinan
- Sulla trequarti, Loftus-Cheek è in ballottaggio con Saelemaekers, mentre è confermata la fiducia nel giovane Cissè, in gol all'Olimpico Grande Torino