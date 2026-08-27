La sfida tra Milan e Venezia apre la 2^ giornata di Serie A. Dopo il successo contro il Torino, Amorim cerca la prima vittoria casalinga e va verso la conferma dell'undici titolare al debutto in campionato, dando fiducia al giovane Cissè mentre Loftus-Cheek è in ballottaggio con Saelemaekers per l'altra maglia alle spalle di Goncalo Ramos. Le probabili formazioni di Milan-Venezia

AMORIM: "LEAO NON SARA' CONVOCATO" - INDISPONIBILI 2^ GIORNATA