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Milan-Venezia, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

La sfida tra Milan e Venezia apre la 2^ giornata di Serie A. Dopo il successo contro il Torino, Amorim cerca la prima vittoria casalinga e va verso la conferma dell'undici titolare al debutto in campionato, dando fiducia al giovane Cissè mentre Loftus-Cheek è in ballottaggio con Saelemaekers per l'altra maglia alle spalle di Goncalo Ramos. Le probabili formazioni di Milan-Venezia

AMORIM: "LEAO NON SARA' CONVOCATO" - INDISPONIBILI 2^ GIORNATA

Probabili Formazioni

Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
portiere
Milan
Mario Gila
Mario Gila
difensore centrale destro
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Milan
Koni De Winter
Koni De Winter
difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
difensore centrale sinistro
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Milan
Samuel Chukwueze
Samuel Chukwueze
esterno destro
Milan
Yunus Musah
Yunus Musah
centrocampista centrale
Milan
Ardon Jashari
Ardon Jashari
centrocampista centrale
Milan
Pervis Estupiñán
Pervis Estupiñán
esterno sinistro
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Milan
Ruben Loftus-Cheek
Ruben Loftus-Cheek
trequartista
Milan
Alphadjo Cissè
Alphadjo Cissè
trequartista
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Milan
Gonçalo Ramos
Gonçalo Ramos
attaccante

MILAN (3-4-2-1) la probabile formazione

Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Estupinan; Loftus-Cheek, Cissè; Ramos. All. Amorim

  • Amorim va verso la conferma in blocco degli 11 titolari che hanno battuto il Torino alla prima di campionato
  • Ballottaggio in difesa tra De Winter e Gabbia
  • A centrocampo Modric potrebbe partire al posto di Jashari, mentre sulla fascia sinistra Bartesaghi lotta per un posto con Estupinan
  • Sulla trequarti, Loftus-Cheek è in ballottaggio con Saelemaekers, mentre è confermata la fiducia nel giovane Cissè, in gol all'Olimpico Grande Torino
Venezia
Filip Stankovic
Filip Stankovic
portiere
Venezia
Joël Schingtienne
Joël Schingtienne
difensore centrale destro
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Venezia
Armel Bella-Kotchap
Armel Bella-Kotchap
difensore centrale
Venezia
Bartol Franjic
Bartol Franjic
difensore centrale sinistro
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Venezia
Antoine Hainaut
Antoine Hainaut
esterno destro
Venezia
Kike Pérez
Kike Pérez
mezzala destra
Venezia
Gianluca Busio
Gianluca Busio
centrocampista centrale
Venezia
Toma Basic
Toma Basic
mezzala sinistra
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Venezia
Thierry Correia
Thierry Correia
esterno sinistro
Venezia
John Yeboah
John Yeboah
attaccante
pubblicità
Venezia
Akor Adams
Akor Adams
attaccante

VENEZIA (3-5-2) la probabile formazione

Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Hainaut, Perez, Busio, Basic, Correia; Yeboah, Adams. All. Stroppa

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