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Fiorentina-Frosinone, le probabili formazioni

Serie A

La Fiorentina ospita il Frosinone e Grosso cambia rispetto alla disfatta di Roma. in difesa le novità sono Jimenez, Pongracic e Valdepenas. In mezzo tocca a Oulai al posto di Fagioli mentre l'attacco è confermato con Pellegrino accompagnato da Atta e Mastantuono. Nel Frosinone per motivi di mercato resta fuori Ghedjemis, panchina per uno degli ultimi arrivati Birligea

Probabili Formazioni

Fiorentina
David de Gea
David de Gea
Portiere
Fiorentina
Álex Jiménez
Álex Jiménez
Terzino destro
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Fiorentina
Radu Dragusin
Radu Dragusin
Difensore centrale
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
Difensore centrale
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Fiorentina
Víctor Valde
Víctor Valde
Terzino sinistro
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
Centrocampista di destra
Fiorentina
Christ Inao Oulaï
Christ Inao Oulaï
Centrocampista centrale
Fiorentina
Marco Brescianini
Marco Brescianini
Centrocampista di sinistra
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Fiorentina
Franco Mastantuono
Franco Mastantuono
Attaccante di destra
Fiorentina
Arthur Atta
Arthur Atta
Attaccante di sinistra
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Fiorentina
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
Attaccante centrale

FIORENTINA (4-3-2-1) la probabile formazione

de Gea, Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepeñas, Ndour, Oulai, Brescianini; Mastantuono, Atta, Pellegrino. All. Fabio Grosso

  • Grosso cambia dopo la sconfitta pesante di Roma
  • Jimenez, Pongracic e Valdepenas le novità iniziali in difesa. Oulai preferito in mezzo a Fagioli
  • Confermato Pellegrino al centro dell'attacco con Mastantuono e Atta ai lati
Frosinone
Lorenzo Palmisani
Lorenzo Palmisani
Portiere
Frosinone
Ilario Monterisi
Ilario Monterisi
Terzino destro
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Frosinone
Gabriele Calvani
Gabriele Calvani
Difensore centrale
Frosinone
Giorgio Cittadini
Giorgio Cittadini
Difensore centrale
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Frosinone
Gabriele Bracaglia
Gabriele Bracaglia
Terzino sinistro
Frosinone
Matteo Cichella
Matteo Cichella
Centrocampista centrale
Frosinone
Giacomo Calò
Giacomo Calò
Centrocampista centrale
Frosinone
Seydou Fini
Seydou Fini
Esterno destro
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Frosinone
Romano Schmid
Romano Schmid
Trequartista
Frosinone
Giorgi Kvernadze
Giorgi Kvernadze
Esterno di sinistra
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Frosinone
Antonio Raimondo
Antonio Raimondo
Attaccante

FROSINONE (4-2-3-1) la probabile formazione

Palmisani, Monterisi, Calvani, Cittadini, Bracaglia, Cichella, Calò, Fini, Schmid, Kvernadze, Raimondo. All. Massimiliano Alvini

  • Alvini conferma la squadra che ha perso di misura con la Juventus
  • Fra i convocati c'è anche Birligea, mentre l'ultimo arrivato Bobcek non è disponibile
  • Fuori dai convocati per ragioni di mercato Ghedjemis

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