La Fiorentina ospita il Frosinone e Grosso cambia rispetto alla disfatta di Roma. in difesa le novità sono Jimenez, Pongracic e Valdepenas. In mezzo tocca a Oulai al posto di Fagioli mentre l'attacco è confermato con Pellegrino accompagnato da Atta e Mastantuono. Nel Frosinone per motivi di mercato resta fuori Ghedjemis, panchina per uno degli ultimi arrivati Birligea
Probabili Formazioni
FIORENTINA (4-3-2-1) la probabile formazione
de Gea, Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepeñas, Ndour, Oulai, Brescianini; Mastantuono, Atta, Pellegrino. All. Fabio Grosso
- Grosso cambia dopo la sconfitta pesante di Roma
- Jimenez, Pongracic e Valdepenas le novità iniziali in difesa. Oulai preferito in mezzo a Fagioli
- Confermato Pellegrino al centro dell'attacco con Mastantuono e Atta ai lati
FROSINONE (4-2-3-1) la probabile formazione
Palmisani, Monterisi, Calvani, Cittadini, Bracaglia, Cichella, Calò, Fini, Schmid, Kvernadze, Raimondo. All. Massimiliano Alvini
- Alvini conferma la squadra che ha perso di misura con la Juventus
- Fra i convocati c'è anche Birligea, mentre l'ultimo arrivato Bobcek non è disponibile
- Fuori dai convocati per ragioni di mercato Ghedjemis