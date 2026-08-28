La Fiorentina ospita il Frosinone e Grosso cambia rispetto alla disfatta di Roma. in difesa le novità sono Jimenez, Pongracic e Valdepenas. In mezzo tocca a Oulai al posto di Fagioli mentre l'attacco è confermato con Pellegrino accompagnato da Atta e Mastantuono. Nel Frosinone per motivi di mercato resta fuori Ghedjemis, panchina per uno degli ultimi arrivati Birligea