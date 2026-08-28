Dove vedere Milan-Venezia in tv

I numeri di Milan e Venezia

Milan e Venezia si affrontano per la 29^ volta in Serie A, con i rossoneri che hanno vinto le ultime 5 sfide, segnando almeno 2 gol a partita e mantenendo la porta inviolata nelle ultime 4 (record di partite consecutive senza subire gol contro i lagunari in campionato). Il Venezia ha perso 18 partite di Serie A contro il Milan: insieme alla Juventus, i rossoneri sono la squadra contro cui gli arancioneroverdi hanno perso più partite. Il Milan è imbattuto nelle ultime 10 partite casalinghe di Serie A contro il Venezia (8V, 2N); tra le squadre attualmente nel massimo campionato, i rossoneri vantano una striscia di imbattibilità interna aperta più lunga solo contro Lecce (14) e Torino (30), mentre sono a quota 10 anche contro il Bologna. Il Milan ha perso la prima gara casalinga dello scorso campionato (1-2 contro la Cremonese), interrompendo una serie di 11 vittorie e un pareggio; i rossoneri non perdono la prima partita interna in due stagioni consecutive dal 2008-2009, quando furono sconfitti da Bologna e Inter. Il Venezia non vince una delle prime due partite di Serie A dal 1946 ed è la squadra che ha partecipato a più stagioni nella competizione (14) senza mai riuscire a vincere la prima gara in trasferta (3N, 11P). Ruben Amorim ha vinto all'esordio contro il Torino e sono finora 8 gli allenatori del Milan ad aver vinto le loro prime due partite di Serie A avendo debuttato a inizio campionato, di cui solo due nell'era dei 3 punti a vittoria: Alberto Zaccheroni nel 1998 e Filippo Inzaghi nel 2014. Alphadjo Cissè ha segnato il suo primo gol in Serie A con il Milan a 19 anni e 305 giorni; in caso di rete contro il Venezia, diventerebbe il più giovane a trovare il gol nelle sue prime due presenze in rossonero in Serie A nell'era dei 3 punti a vittoria (19 anni e 310 giorni), superando il record di Mario Balotelli e Andriy Shevchenko (22 anni).