Sassuolo-Torino, le probabili formazioni

Aquilani e Abate si sfidano sulle panchine di Sassuolo e Torino dopo l'ultimo incrocio in B con Catanzaro e Juve Stabia. Nel Sassuolo recuperano Idzes e Berardi ma il secondo inizia dalla panchina. Nel Torino, nonostante le voci di mercato Njie dovrebbe partire titolare al posto dell'indisponibile Casadei. Le due squadre, nella partita d'esordio, hanno perso per 2-1 rispettivamente contro Atalanta e Milan