Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Sassuolo-Torino, le probabili formazioni

Serie A

Aquilani e Abate si sfidano sulle panchine di Sassuolo e Torino dopo l'ultimo incrocio in B con Catanzaro e Juve Stabia. Nel Sassuolo recuperano Idzes e Berardi ma il secondo inizia dalla panchina. Nel Torino, nonostante le voci di mercato Njie dovrebbe partire titolare al posto dell'indisponibile Casadei. Le due squadre, nella partita d'esordio, hanno perso per 2-1 rispettivamente contro Atalanta e Milan

Probabili Formazioni

Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
Portiere
Sassuolo
Simone Cinquegrano
Simone Cinquegrano
Terzino destro
pubblicità
Sassuolo
Fedde Leysen
Fedde Leysen
Difensore centrale
Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
Difensore centrale
pubblicità
Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
Terzino sinistro
Sassuolo
Vasilije Adzic
Vasilije Adzic
Centrocampista di destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
Centrocampista centrale
Sassuolo
Darryl Bakola
Darryl Bakola
Centrocampista di sinistra
pubblicità
Sassuolo
Cristian Volpato
Cristian Volpato
Attaccante di destra
Sassuolo
Kieron Bowie
Kieron Bowie
Attaccante centrale
pubblicità
Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
Attaccante di sinistra

SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione

Muric, Cinquegrano, Leysen, Idzes, Doig, Adzic, Matic, Bakola, Volpato, Bowie, Laurienté. All. Alberto Aquilani

  • Aquilani ha annunciato il recupero di Berardi che dovrebbe partire dalla panchina
  • Dubbio sulla sinistra fra Doig e l'ex granata Obrador
Torino
Diego Mascardi
Diego Mascardi
Portiere
Torino
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
Difensore di destra
pubblicità
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
Difensore centrale
Torino
Eray Cömert
Eray Cömert
Difensore di sinistra
pubblicità
Torino
Niccolò Fortini
Niccolò Fortini
Esterno destro
Torino
Kian Fitz-Jim
Kian Fitz-Jim
Centrocampista centrale
Torino
Gvidas Gineitis
Gvidas Gineitis
Centrocampista centrale
Torino
Alessio Cacciamani
Alessio Cacciamani
Esterno di sinistra
pubblicità
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
Trequartista di destra
Torino
Alieu Njie
Alieu Njie
Trequartista di sinistra
pubblicità
Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
Attaccante

TORINO (3-4-2-1) la probabile formazione

Mascardi, Comuzzo, Coco, Cömert, Fortini, Fitz-Jim, Gineitis, Cacciamani, Vlasic, Njie, Simeone. All. Ignazio Abate

  • Dubbio in difesa fra Comert e Ismajli. Se gioca il secondo a sinistra si sposta Coco
  • Fortini titolare sulla fascia destra
  • Nonostante le voci di mercato Njie favorito su Adams al posto dell'indisponibile Casadei

Serie A: Altre Notizie

Spalletti: "Sinner è il Maradona del tennis"

video

In conferenza stampa Luciano Spalletti è tornato sulla visita di Jannik Sinner alla Continassa:...

Dove vedere Milan-Venezia in tv

guida tv

La partita tra Milan e Venezia che apre la 2^ giornata di Serie A si gioca venerdì 28 agosto alle...

Runjaic: "Zaniolo ko? L'ho fatto giocare troppo"

udinese

Nella conferenza stampa di vigilia della sfida con il Monza, l'allenatore dell'Udinese Kosta...

Spalletti: "McKennie out domani. Fiducia in Kolo"

juventus

Esordio casalingo in Serie A per la Juventus che, sabato alle 20:45, affronta il Parma...

Yildiz verrà operato al piede: i tempi di recupero

juventus

Kenan Yildiz sarà operato a inizio settimana dopo il problema al piede sinistro accusato nella...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE