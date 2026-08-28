Sassuolo-Torino, le probabili formazioni

Aquilani e Abate si sfidano sulle panchine di Sassuolo e Torino dopo l'ultimo incrocio in B con Catanzaro e Juve Stabia. Nel Sassuolo recuperano Idzes e Berardi ma il secondo inizia dalla panchina. Nel Torino, nonostante le voci di mercato Njie dovrebbe partire titolare al posto dell'indisponibile Casadei. Le due squadre, nella partita d'esordio, hanno perso per 2-1 rispettivamente contro Atalanta e Milan
Probabili Formazioni
SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione
Muric, Cinquegrano, Leysen, Idzes, Doig, Adzic, Matic, Bakola, Volpato, Bowie, Laurienté. All. Alberto Aquilani
- Aquilani ha annunciato il recupero di Berardi che dovrebbe partire dalla panchina
- Dubbio sulla sinistra fra Doig e l'ex granata Obrador
TORINO (3-4-2-1) la probabile formazione
Mascardi, Comuzzo, Coco, Cömert, Fortini, Fitz-Jim, Gineitis, Cacciamani, Vlasic, Njie, Simeone. All. Ignazio Abate
- Dubbio in difesa fra Comert e Ismajli. Se gioca il secondo a sinistra si sposta Coco
- Fortini titolare sulla fascia destra
- Nonostante le voci di mercato Njie favorito su Adams al posto dell'indisponibile Casadei