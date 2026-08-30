La Fiorentina compie 100 anni: nata ufficialmente dalla fusione tra Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas e Club Sportivo Firenze, il 29 di agosto del 1926. Sabato sera allo stadio Franchi si è svolta la festa del Centenario, presenti decine di glorie del passato, da Batistuta a Rui Costa, da Dunga a Toni. Il presidente viola Joseph Commisso ha tenuto il discorso d'onore, ricordando la figura del padre Rocco: "Babbo, questa notte è anche tua. Continuerò la tua impresa"

BATIGOL: "LA VIOLA MI MANCA OGNI GIORNO"