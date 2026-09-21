Funerali Sandro Mazzola, a Milano l'ultimo saluto

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Funerali Sandro Mazzola, oggi a Milano l'ultimo saluto: la diretta live

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Milano vive una giornata di lutto cittadino per i funerali di Sandro Mazzola che si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio dalle 14.45. Per tutta questa giornata, il sindaco Giuseppe Sala ha disposto le bandiere civiche a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici in segno di rispetto e partecipazione. La cerimonia officiata da monsignor Carlo Faccendini vedrà la presenza di istituzioni, rappresentanti dello sport e della famiglia nerazzurra

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Arrivato a Sant'Ambrogio il feretro si Sandro Mazzola

Addio a Sandro Mazzola, lo Speciale di Sky Sport

Sky Sport 24 ha dedicato un’edizione speciale a Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel VIDEO il ricordo scritto da Alessandro Biolchi, la testimonianza di Franco Bragagna, l’intervista realizzata a Mazzola nel 2019 da Giorgio Porrà

Addio a Sandro Mazzola, il ricordo e lo speciale di Sky Sport

Addio a Sandro Mazzola, il ricordo e lo speciale di Sky Sport

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Funerali Mazzola, il ricordo di Marotta e Cordoba

Prima di entrare a Sant'Ambrogio per il funerale di Sandro Mazzola ai microfoni di Massimiliano Nebuloni le parole del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e dell'ex difensore nerazzurro Ivan Cordoba

Il saluto dell'Inter: "Ciao Sandro, bandiera eterna"

L'Inter ha reso omaggio all'uomo e allo sportivo Sandro Mazzola: "Leggenda nerazzurra, è stato uno dei più grandi giocatori di sempre. Lui è stato la storia dell'Inter: ci è entrato da ragazzino e non ci è più uscito. Una sola maglia per tutta la vita, un solo sogno. Herrera riuscì a costruirgli addosso il ruolo giusto, per un'esplosione incontrollabile nella Grande Inter"

È morto Mazzola, il ricordo dell'Inter: 'Ciao Sandro, bandiera eterna'

È morto Mazzola, il ricordo dell'Inter: 'Ciao Sandro, bandiera eterna'

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Mazzola, un romanzo nel nome del padre

Impossibile, soprattutto oggi, non pensarli insieme, per la loro storia e per le loro carriere: Sandro e Valentino, un figlio e un padre, che hanno saputo elevare il pallone a livello dell'arte. Il ricordo di Giorgio Porrà su Sky Sport Insider

Mazzola, un romanzo nel nome del padre

Mazzola, un romanzo nel nome del padre

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Funerali Mazzola, corone di fiori arrivate dalla Fifa e da Infantino

Mazzola, ultras Juve non rispettano minuto di silenzio

Ultras della curva Juve non rispettano il 1' di silenzio per Mazzola

Ultras della curva Juve non rispettano il 1' di silenzio per Mazzola

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Moratti ricorda Mazzola: "Resterà indimenticabile"

Lo storico presidente nerazzurro Massimo Moratti ricorda Sandro Mazzola: "Provo una nostalgia infinita che rimarrà per le cose belle e le gioie che ci ha dato". 

Moratti ricorda Mazzola: 'Per l’Inter resterà indimenticabile'

Moratti ricorda Mazzola: 'Per l’Inter resterà indimenticabile'

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Rivera: "Con lui ho condiviso rivalità e amicizia"

Rivali nel derby, amici fuori dal campo, in nazionale e nelle battaglie per i diritti dei calciatori. È stato il rapporto tra Sandro Mazzola e Gianni Rivera, che ricorda l'amico scomparso a 83 anni: "Insieme abbiamo vissuto i nostri periodi più belli della vita da calciatori. Siamo stati rivali nel derby, ma amici in Nazionale e nel fondare l'assocalciatori. Speriamo che San Siro ricordi con affetto i nostri derby: che vincesse uno o l'altro, eravamo contenti di partecipare"

Rivera: 'Con Mazzola è stata rivalità e amicizia'

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Mazzola, una bandiera di Inter e Nazionale

I più grandi successi di Sandro Mazzola sotto la guida di Helenio Herrera, nella "Grande Inter" che conquistò quattro scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali, oltre ai titoli di capocannoniere in Serie A e in Europa, sfiorando il Pallone d'Oro nel 1971 dietro a Johan Cruyff. Conclusa la carriera sul campo è rimasto nel calcio come dirigente per Inter, Genoa e Torino, diventando in seguito un apprezzato volto televisivo. In maglia azzurra è stato protagonista del trionfo all'Europeo del 1968 e della leggendaria "Partita del Secolo" contro la Germania a Messico '70. Mazzola, fuori dal campo, fu tra i soci fondatori dell'Associazione Italiana Calciatori (Aici) insieme a Sergio Campana

Sandro Mazzola, la storia e la leggenda: quella frase meravigliosa di Puskas...

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Per volontà della famiglia, l'accesso di telecamere e macchine fotografiche all'interno della Basilica non sarà consentito. Un divieto esteso anche ai contenuti che possono essere prodotti con uno smartphone

La corona di fiori del Comune di Milano

Sandro Mazzola, il giorno dei funerali a Milano

Milano dà l’ultimo saluto a Sandro Mazzola, scomparso a 83 anni dopo una lunga malattia. I funerali si terranno alle 14.45 nella Basilica di Sant’Ambrogio: lutto cittadino e bandiere a mezz’asta nel capoluogo lombardo e a Vedano al Lambro, dove Mazzola risiedeva. La cerimonia officiata da monsignor Carlo Faccendini e vedrà la presenza di istituzioni, rappresentanti dello sport e della famiglia nerazzurra

L'esterno della Basilica di Sant'Ambrogio

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