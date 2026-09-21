Funerali Sandro Mazzola, a Milano l'ultimo saluto

L'Inter ha reso omaggio all'uomo e allo sportivo Sandro Mazzola: "Leggenda nerazzurra, è stato uno dei più grandi giocatori di sempre. Lui è stato la storia dell'Inter: ci è entrato da ragazzino e non ci è più uscito. Una sola maglia per tutta la vita, un solo sogno. Herrera riuscì a costruirgli addosso il ruolo giusto, per un'esplosione incontrollabile nella Grande Inter"