Funerali Sandro Mazzola, a Milano l'ultimo saluto

Funerali Sandro Mazzola, oggi a Milano l'ultimo saluto: la diretta live
Milano vive una giornata di lutto cittadino per i funerali di Sandro Mazzola che si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio dalle 14.45. Per tutta questa giornata, il sindaco Giuseppe Sala ha disposto le bandiere civiche a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici in segno di rispetto e partecipazione. La cerimonia officiata da monsignor Carlo Faccendini vedrà la presenza di istituzioni, rappresentanti dello sport e della famiglia nerazzurra
Arrivato a Sant'Ambrogio il feretro si Sandro Mazzola
Addio a Sandro Mazzola, lo Speciale di Sky Sport
Sky Sport 24 ha dedicato un’edizione speciale a Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel VIDEO il ricordo scritto da Alessandro Biolchi, la testimonianza di Franco Bragagna, l’intervista realizzata a Mazzola nel 2019 da Giorgio Porrà
Addio a Sandro Mazzola, il ricordo e lo speciale di Sky SportVai al contenuto
Funerali Mazzola, il ricordo di Marotta e Cordoba
Prima di entrare a Sant'Ambrogio per il funerale di Sandro Mazzola ai microfoni di Massimiliano Nebuloni le parole del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e dell'ex difensore nerazzurro Ivan Cordoba
Il saluto dell'Inter: "Ciao Sandro, bandiera eterna"
L'Inter ha reso omaggio all'uomo e allo sportivo Sandro Mazzola: "Leggenda nerazzurra, è stato uno dei più grandi giocatori di sempre. Lui è stato la storia dell'Inter: ci è entrato da ragazzino e non ci è più uscito. Una sola maglia per tutta la vita, un solo sogno. Herrera riuscì a costruirgli addosso il ruolo giusto, per un'esplosione incontrollabile nella Grande Inter"
È morto Mazzola, il ricordo dell'Inter: 'Ciao Sandro, bandiera eterna'Vai al contenuto
Mazzola, un romanzo nel nome del padre
Impossibile, soprattutto oggi, non pensarli insieme, per la loro storia e per le loro carriere: Sandro e Valentino, un figlio e un padre, che hanno saputo elevare il pallone a livello dell'arte. Il ricordo di Giorgio Porrà su Sky Sport Insider
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Funerali Mazzola, corone di fiori arrivate dalla Fifa e da Infantino
Mazzola, ultras Juve non rispettano minuto di silenzio
Ultras della curva Juve non rispettano il 1' di silenzio per MazzolaVai al contenuto
Moratti ricorda Mazzola: "Resterà indimenticabile"
Lo storico presidente nerazzurro Massimo Moratti ricorda Sandro Mazzola: "Provo una nostalgia infinita che rimarrà per le cose belle e le gioie che ci ha dato".
Moratti ricorda Mazzola: 'Per l’Inter resterà indimenticabile'Vai al contenuto
Rivera: "Con lui ho condiviso rivalità e amicizia"
Rivali nel derby, amici fuori dal campo, in nazionale e nelle battaglie per i diritti dei calciatori. È stato il rapporto tra Sandro Mazzola e Gianni Rivera, che ricorda l'amico scomparso a 83 anni: "Insieme abbiamo vissuto i nostri periodi più belli della vita da calciatori. Siamo stati rivali nel derby, ma amici in Nazionale e nel fondare l'assocalciatori. Speriamo che San Siro ricordi con affetto i nostri derby: che vincesse uno o l'altro, eravamo contenti di partecipare"
Rivera: 'Con Mazzola è stata rivalità e amicizia'Vai al contenuto
Mazzola, una bandiera di Inter e Nazionale
I più grandi successi di Sandro Mazzola sotto la guida di Helenio Herrera, nella "Grande Inter" che conquistò quattro scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali, oltre ai titoli di capocannoniere in Serie A e in Europa, sfiorando il Pallone d'Oro nel 1971 dietro a Johan Cruyff. Conclusa la carriera sul campo è rimasto nel calcio come dirigente per Inter, Genoa e Torino, diventando in seguito un apprezzato volto televisivo. In maglia azzurra è stato protagonista del trionfo all'Europeo del 1968 e della leggendaria "Partita del Secolo" contro la Germania a Messico '70. Mazzola, fuori dal campo, fu tra i soci fondatori dell'Associazione Italiana Calciatori (Aici) insieme a Sergio Campana
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Per volontà della famiglia, l'accesso di telecamere e macchine fotografiche all'interno della Basilica non sarà consentito. Un divieto esteso anche ai contenuti che possono essere prodotti con uno smartphone
Sandro Mazzola, il giorno dei funerali a Milano
Milano dà l’ultimo saluto a Sandro Mazzola, scomparso a 83 anni dopo una lunga malattia. I funerali si terranno alle 14.45 nella Basilica di Sant’Ambrogio: lutto cittadino e bandiere a mezz’asta nel capoluogo lombardo e a Vedano al Lambro, dove Mazzola risiedeva. La cerimonia officiata da monsignor Carlo Faccendini e vedrà la presenza di istituzioni, rappresentanti dello sport e della famiglia nerazzurra