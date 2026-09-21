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Di Canio: "Bravo Spalletti, con Nico e Douglas Luiz ha ridato identità alla Juve". VIDEO

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Nel video da "Sky Calcio Club", Paolo Di Canio traccia i meriti di Luciano Spalletti negli ultimi risultati positivi della Juventus: "Ha recuperato giocatori che sembravano destinati a partire, com Nico Gonzalez e Douglas Luiz", ma soprattutto, secondo Di Canio, "ha riportato ordine dove c'era confusione"

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A “Sky Calcio ClubPaolo Di Canio ha analizzato i meriti di Luciano Spalletti nella ripresa della Juve dopo la sconfitta con il Sassuolo: “La partita con il Nec è stata salutare. L’allenatore sta recuperando quei giocatori che sembrava dovessero andare via, da Nico Gonzalez a Douglas Luiz, da Conceicao che ha attraversato un momento difficile, a Zhegrova". Secondo Di Canio, un altro merito di Spalletti è che "sta togliendo disordine e confusione a una squadra che, nello scorso finale di stagione, aveva perso l’identità. E far ritrovare, e ritrovare, la fiducia è stato merito dell’allenatore”.

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