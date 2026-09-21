A “Sky Calcio Club” Paolo Di Canio ha analizzato i meriti di Luciano Spalletti nella ripresa della Juve dopo la sconfitta con il Sassuolo: “La partita con il Nec è stata salutare. L’allenatore sta recuperando quei giocatori che sembrava dovessero andare via, da Nico Gonzalez a Douglas Luiz, da Conceicao che ha attraversato un momento difficile, a Zhegrova". Secondo Di Canio, un altro merito di Spalletti è che "sta togliendo disordine e confusione a una squadra che, nello scorso finale di stagione, aveva perso l’identità. E far ritrovare, e ritrovare, la fiducia è stato merito dell’allenatore”.