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Milan-Lecce 3-0, Di Canio al Club: "Amorim un po' più 'elastico' nelle scelte"

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A Sky Calcio Club l'analisi della vittoria convincente del Milan contro il Lecce: da un cambio di sistema in campo, con un'impostazione a quattro dietro, all'utilizzo dei senatori come Modric. Fino alla posizione di Pulisic libero di svariare dietro la punta. Di Canio sottolinea un atteggiamento più "elastico" di Amorim che resta convinto delle sue idee ma le ha adattate alla situazione nella partita contro i salentini. IL VIDEO

MILAN-LECCE 3-0: HIGHLIGHTS - PAGELLE

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