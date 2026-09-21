Serie A e Var 'spento': il dibattito a Sky Calcio Club. VIDEOl'analisi
"Intervenire di meno non vuol dire cancellare il Var, altrimenti si torna all’età della pietra". E’ il monito con cui Fabio Caressa avvia la discussione a Sky Calcio Club sulla scomparsa delle chiamate del Var in queste prime 5 giornate di Serie A. Con una sensazione comune, riassunta così da Luca Marchegiani: "Se c’è un fallo e l'arbitro non lo vede o lo giudica male, il Var non deve aver paura di intervenire…". Nel video l’analisi completa
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