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l'intervista

Corrent e il calcio dei giovani: "Servono tempo e un cambiamento culturale"

Emiliano Tomasini
©Getty

Dagli appunti presi mentre ancora giocava alla panchina del Parma Primavera: Nicola Corrent racconta a Sky Sport Insider la sua idea di calcio, il rapporto con i giovani, il difficile salto tra Primavera e prima squadra e la necessità di accettare l'errore come parte del percorso di crescita

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