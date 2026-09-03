Rosario Abisso è stato reintegrato nel ruolo di arbitro dopo che il Tribunale Federale Nazionale ha accolto il ricorso sulla base di una diversa interpretazione del conteggio degli anni di anzianità di servizio. Il direttore di gara siciliano era stato escluso per "limiti di permanenza nel ruolo", ma nel frattempo Orsato lo aveva utilizzato come Var nelle prime due giornate di Serie A. Ora l'Aia valuterà se presentare ricorso alla Corte Federale d'Appello

Rosario Abisso è stato ufficialmente reintegrato nel ruolo di arbitro. Il Tribunale Federale Nazionale ha infatti accolto il ricorso del direttore di gara di Palermo, assistito dall'avvocato Andrea Capone, sulla base di una diversa interpretazione del conteggio degli anni di anzianità di servizio. Abisso, 40 anni, era stato escluso dagli organici Aia per "limiti di permanenza nel ruolo": avendo ottenuto la sospensione del provvedimento in attesa che si pronunciasse il Tribunale Federale Nazionale, Abisso ha potuto prendere parte al raduno precampionato degli arbitri della Can in vista della stagione appena cominciata. In attesa della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Rocchi l'aveva utilizzato come Var in entrambe le prime due giornate di Serie A, Roma-Fiorentina e Lazio-Genoa. Adesso l'Aia dovrà valutare se fare eventualmente ricorso alla Corte Federale d'Appello.