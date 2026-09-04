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Roma-Atalanta, Gasperini in conferenza LIVE

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Vigilia in casa giallorossa verso la sfida all'Olimpico contro i bergamaschi, match introdotto in conferenza stampa da Gian Piero Gasperini. Segui le parole in diretta sul nostro liveblog. Roma-Atalanta è in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

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Dove vedere Roma-Atalanta

Diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Entrambe a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato, Roma e Atalanta si affrontano sabato sera all'Olimpico. Un match introdotto in conferenza stampa da Gian Piero Gasperini, grande ex della sfida. Segui le parole in diretta sul nostro liveblog

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