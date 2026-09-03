L'esterno belga, colpo del mercato rossonero per circa 60 milioni di euro, ha parlato a margine della sua presenza al Flagship Store del Milan di via Dante, nel centro storico di Milano: "Ho scelto questo club perché è il più grande d'Italia, i soldi spesi per me sono un onore". L'esordio avverrà nel big match contro la Juve: "Io sono pronto, deciderà il mister quando schierarmi. Preferisco giocare a destra"

In attesa dell'esordio, tanti tifosi hanno salutato il milanista Diego Moreira al Flaghship Store del club rossonero in via Dante, a due passi dal Duomo. L'esterno belga, arrivato per circa 60 milioni di euro (bonus compresi) dallo Strasburgo, è stato presentato al pubblico. Un'occasione per iniziare a farsi conoscere: "Sono momenti magici per me. Integrarmi in squadra è stato facile, tutti i compagni mi hanno fatto sentire a casa. Sono pronto per giocare già da subito, il mister sa quale sarà il momento migliore per lui e per me. Per il modo in cui stiamo preparando le partite, mi sento più a mio agio nel giocare a destra".

"Kakà è uno dei miei idoli"

Diego Moreira ha scelto un numero di maglia importante per i tifosi , quello di Kakà, una leggenda per i milanisti: "Il 22 è per la mia età. Kakà era un grande giocatore, uno dei miei idoli e una leggenda del club. All'inizio volevo il 7, ma non era disponibile perché lo aveva Gimenez". Nessun peso per il numero sulla schiena e neanche per la cifra con cui è stato acquistato, 45 milioni di euro più circa 20 di bonus: "I soldi non rappresentano un motivo di pressione, essere pagato così tanto lo considero un onore. Spero di ripagare la fiducia in campo. Per me il Milan è il più grande club d'Italia, per questo l'ho scelto".