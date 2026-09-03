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Serie A, la presentazione della 3^ giornata: orari, arbitri e squalificati

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Il secondo turno di Serie A della stagione si apre venerdì 4 e lunedì 7 settembre. Sabato 5, alle 20.45, Roma-Atalanta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Le partite della seconda giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

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Il terzo turno di Serie A della stagione si gioca tra venerdì 4 e lunedì 7 settembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Roma-Atalanta, Bologna-Sassuolo e Udinese-Lazio. La giornata di Serie A si apre venerdì alle 20.45 con Genoa-Como. Sono tre gli appuntamenti del sabato con alle 15.00 Fiorentina-Torino, alle 18.30 Inter-Napoli, Alle 20.45 è la volta di Roma-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. La domenica inizia alle 15.00 con un doppio allenamento: Frosinone-Venezia e Parma-Monza. Alle 18.00 scendono in campo Bologna e Sassuolo.La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Chiude la domenica di campionato Juventus-Milan. La giornata di campionato si conclude lunedì 7 settembre con, alle 18.30, Cagliari-Lecce e alle 20.45 Udinese-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

Serie A, la programmazione della 3^ giornata

Venerdì 4 settembre

  • ore 20.45: Genoa-Como su DAZN 1 – [Guida]

Sabato 5 settembre

  • ore 15.00: Fiorentina-Torino su DAZN 1 – [Massa]
  • ore 18.30: Inter-Napoli su DAZN 1 – [Sozza]
  • ore 20.45: Roma-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Colombo]

Domenica 6 settembre

  • ore 15.00: Frosinone-Venezia su DAZN 1 – [Perri]
  • ore 15.00: Parma-Monza su DAZN 2 – [La Penna]
  • ore 18.00: Bologna-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Di Bello]
  • ore 20.45: Juventus-Milan su DAZN 1 – [Mariani]

Lunedì 7 settembre

  • ore 18.30: Cagliari-Lecce su DAZN 1 – [Sacchi J.L.]
  • ore 20.45: Udinese-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Tremolada] 

Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 3^ giornata

Nessun giocatore squalificato per la 3^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.

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