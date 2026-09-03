Il terzo turno di Serie A della stagione si gioca tra venerdì 4 e lunedì 7 settembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Roma-Atalanta, Bologna-Sassuolo e Udinese-Lazio. La giornata di Serie A si apre venerdì alle 20.45 con Genoa-Como. Sono tre gli appuntamenti del sabato con alle 15.00 Fiorentina-Torino, alle 18.30 Inter-Napoli, Alle 20.45 è la volta di Roma-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. La domenica inizia alle 15.00 con un doppio allenamento: Frosinone-Venezia e Parma-Monza. Alle 18.00 scendono in campo Bologna e Sassuolo.La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Chiude la domenica di campionato Juventus-Milan. La giornata di campionato si conclude lunedì 7 settembre con, alle 18.30, Cagliari-Lecce e alle 20.45 Udinese-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.