Fabregas dopo Genoa-Como: "Buona la reazione dopo aver subito il gol dell'1-0"como
L'allenatore del Como analizza la vittoria per 4-1 in rimonta sul campo del Genoa: "Non è stata così semplice come dice il risultato, bene la reazione su cui lavoriamo tanto: abbiamo fatto una prestazione completa - ha spiegato -. Vediamo come gestiremo la Champions. Kean? Un po' caotico, ma lo era anche Douvikas quando è arrivato..."
GENOA-COMO 1-4: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE
Una notte per guardare tutti dall'alto in basso, aspettando quel debutto europeo che tutta una città sogna. Il Como si avvicina all'esordio in Champions con un primo posto provvisorio in campionato, grazie al 4-1 rifilato al Genoa in trasferta nell'anticipo della 3^ giornata. L'allenatore, Cesc Fabregas, ha analizzato l'incontro a partire dai complimenti ricevuti da De Rossi ("è superiore a me"): "Lui è una persona molto generosa, incredibile, con un’intelligenza fuori dal comune - ha detto -. Alla Roma ha fatto delle ottime partite e l’anno scorso venire a vincere qui a Genova era molto difficile, l’avevo detto ai ragazzi che serviva essere al top per vincere oggi. Non è stato così semplice come dice il risultato, al Genoa c’è un’energia importante e se ti addormenti un minuto rischi di subire un gol che ti fa perdere la partita". Successo che è arrivato in rimonta: "Lavoriamo tanto per abituare il giocatore alla reazione, alla ricerca di soluzioni dopo stimoli negativi - ha spiegato -. Oggi la squadra è partita molto bene, abbiamo commesso un errore e dopo abbiamo continuato a crescere. Il gol di Baturina ci ha aiutato a credere che ce la potessimo fare, è stata una partita comunque completa da parte nostra".
"Il Lipsia sarà un test molto importante"
"Champions? In estate abbiamo affrontato squadre come Arsenal e Liverpool per capire cosa vuol dire giocare ad Anfield e affrontare stelle mondiali - ha aggiunto lo spagnolo -. Ho passato tutta questa mattina ad analizzare il Lipsia, sarà un test molto importante perché è una squadra giovane ma già abituata alla competizione, con uno stile di gioco specifico. Sarà la nostra prima volta, vediamo come la gestiremo". Infine sull'arrivo di Kean: "È un giocatore molto interessante, un po’ caotico, ma lo era anche Douvikas quando è arrivato: questo aspetto si migliora attraverso il lavoro quotidiano, mettendosi a disposizione della squadra e allenandosi su tante dinamiche differenti. Moise è entrato con un grande impatto, ha tanta voglia di fare bene. Abbiamo due grandi attaccanti per fare tre competizioni".