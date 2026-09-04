Una notte per guardare tutti dall'alto in basso, aspettando quel debutto europeo che tutta una città sogna. Il Como si avvicina all'esordio in Champions con un primo posto provvisorio in campionato, grazie al 4-1 rifilato al Genoa in trasferta nell'anticipo della 3^ giornata. L'allenatore, Cesc Fabregas, ha analizzato l'incontro a partire dai complimenti ricevuti da De Rossi ("è superiore a me"): "Lui è una persona molto generosa, incredibile, con un’intelligenza fuori dal comune - ha detto -. Alla Roma ha fatto delle ottime partite e l’anno scorso venire a vincere qui a Genova era molto difficile, l’avevo detto ai ragazzi che serviva essere al top per vincere oggi. Non è stato così semplice come dice il risultato, al Genoa c’è un’energia importante e se ti addormenti un minuto rischi di subire un gol che ti fa perdere la partita". Successo che è arrivato in rimonta: "Lavoriamo tanto per abituare il giocatore alla reazione, alla ricerca di soluzioni dopo stimoli negativi - ha spiegato -. Oggi la squadra è partita molto bene, abbiamo commesso un errore e dopo abbiamo continuato a crescere. Il gol di Baturina ci ha aiutato a credere che ce la potessimo fare, è stata una partita comunque completa da parte nostra".