Sneijder, compagno di squadra di Chivu nell'Inter del triplete, rivela un consiglio dato all'allenatore nerazzurro nella passata stagione: "Inizialmente ha proseguito con le idee dell'anno precedente, gli ho detto che doveva cambiare qualcosa, che doveva fare il suo calcio. Lo ha fatto pian piano ed è riuscito a vincere, sono molto contento per Cristian. Eravamo in stanza insieme in ritiro, ho un buon rapporto con lui, è un fenomeno"

INTER-NAPOLI, PROBABILI FORMAZIONI - SNEIJDER: "IL TRIPLETE RESTERÀ IRRIPETIBILE"