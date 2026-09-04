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Inter, Sneijder: "Ero in camera con Chivu in ritiro, è un fenomeno". VIDEO

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Sneijder, compagno di squadra di Chivu nell'Inter del triplete, rivela un consiglio dato all'allenatore nerazzurro nella passata stagione: "Inizialmente ha proseguito con le idee dell'anno precedente, gli ho detto che doveva cambiare qualcosa, che doveva fare il suo calcio. Lo ha fatto pian piano ed è riuscito a vincere, sono molto contento per Cristian. Eravamo in stanza insieme in ritiro, ho un buon rapporto con lui, è un fenomeno"

INTER-NAPOLI, PROBABILI FORMAZIONISNEIJDER: "IL TRIPLETE RESTERÀ IRRIPETIBILE"

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