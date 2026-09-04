Lautaro Martinez e Pio Esposito guideranno l'attacco dell'Inter nel big match contro il Napoli, in programma sabato alle 18 a San Siro. In difesa Chivu deve sciogliere due ballottaggi, con Pavard e Bastoni favoriti rispettivamente su Bisseck e Carlos Augusto. Al centro prima da titolare per Stones. Tra gli azzurri, Vergara è in netto vantaggio su De Bruyne per una maglia da titolare. In attacco, invece, Allegri deve scegliere tra Alisson e Lang, con il brasiliano al momento favorito
Probabili Formazioni
INTER (3-5-2) la probabile formazione
J. Martínez; Pavard, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, L. Martínez. All. Chivu.
- In difesa due ballottaggi: Pavard e Bastoni sono in vantaggio rispetto a Bisseck e Carlos Augusto. Prima da titolare per Stones
- Torna Zielinski in mezzo al campo, Jones presumibilmente entrerà a gara in corso
- La coppia d'attacco sarà Lautaro-Esposito
NAPOLI (4-3-3) la probabile formazione
Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Højlund, Alisson. All. Allegri.
- C'è Spinazzola sulla corsia di sinistra al posto di Olivera
- Vergara nettamente favorito nel ballottaggio con De Bruyne
- Nel tridente, Alisson è in vantaggio rispetto a Lang