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Inter-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Lautaro Martinez e Pio Esposito guideranno l'attacco dell'Inter nel big match contro il Napoli, in programma sabato alle 18 a San Siro. In difesa Chivu deve sciogliere due ballottaggi, con Pavard e Bastoni favoriti rispettivamente su Bisseck e Carlos Augusto. Al centro prima da titolare per Stones. Tra gli azzurri, Vergara è in netto vantaggio su De Bruyne per una maglia da titolare. In attacco, invece, Allegri deve scegliere tra Alisson e Lang, con il brasiliano al momento favorito

CONFERENZE: CHIVUALLEGRI

Probabili Formazioni

Inter
Josep Martínez
Josep Martínez
portiere
Inter
Benjamin Pavard
Benjamin Pavard
difensore centrale di destra
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Inter
John Stones
John Stones
difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Inter
Andy Diouf
Andy Diouf
esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
mezzala destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
centrocampista centrale
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
mezzala sinistra
pubblicità
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
esterno sinistro
Inter
Pio Esposito
Pio Esposito
attaccante
pubblicità
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
attaccante

INTER (3-5-2) la probabile formazione

J. Martínez; Pavard, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, L. Martínez. All. Chivu.

  • In difesa due ballottaggi: Pavard e Bastoni sono in vantaggio rispetto a Bisseck e Carlos Augusto. Prima da titolare per Stones
  • Torna Zielinski in mezzo al campo, Jones presumibilmente entrerà a gara in corso
  • La coppia d'attacco sarà Lautaro-Esposito
Napoli
Alex Meret
Alex Meret
portiere
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
terzino destro
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Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
difensore centrale
Napoli
Rafa Marín
Rafa Marín
difensore centrale
pubblicità
Napoli
Leonardo Spinazzola
Leonardo Spinazzola
terzino sinistro
Napoli
Frank Anguissa
Frank Anguissa
mezzala destra
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
centrocampista centrale
Napoli
Antonio Vergara
Antonio Vergara
mezzala sinistra
pubblicità
Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
ala destra
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
attaccante
pubblicità
Napoli
Alisson Santos
Alisson Santos
ala sinistra

NAPOLI (4-3-3) la probabile formazione

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Højlund, Alisson. All. Allegri.

  • C'è Spinazzola sulla corsia di sinistra al posto di Olivera
  • Vergara nettamente favorito nel ballottaggio con De Bruyne
  • Nel tridente, Alisson è in vantaggio rispetto a Lang

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