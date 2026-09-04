Lautaro Martinez e Pio Esposito guideranno l'attacco dell'Inter nel big match contro il Napoli, in programma sabato alle 18 a San Siro. In difesa Chivu deve sciogliere due ballottaggi, con Pavard e Bastoni favoriti rispettivamente su Bisseck e Carlos Augusto. Al centro prima da titolare per Stones. Tra gli azzurri, Vergara è in netto vantaggio su De Bruyne per una maglia da titolare. In attacco, invece, Allegri deve scegliere tra Alisson e Lang, con il brasiliano al momento favorito

CONFERENZE: CHIVU - ALLEGRI